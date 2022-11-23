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После хлопка загорелась квартира на Титова в Новосибирске: кто пострадал и погиб

Сегодня, 05:52
Фото: АСТ-54/ВК
Квартира загорелась в многоэтажном доме ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске

В Новосибирске после хлопка загорелась квартира на Чистой слободе

Квартира загорелась в многоэтажном доме ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске утром 23 ноября. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, добавляя, что пожар случился после хлопка.

Местные жители заметили густой черный дым из окна квартиры на 7 этаже дома №242 по улице Титова и вызвали пожарных. С их слов, сначала послышался громкий хлопок.

«В одной из квартир с утра работают люди из какой-то фирмы, они чинят холодильник. Может быть по их вине произошел пожар», - рассказал Atas.info один из очевидцев.

Оперативно на место возгорания приехали бригады огнеборцев региона и скорая помощь. Они помогли эвакуироваться 20 жильцам, 5 из которых дети.

«Произошло горение в комнате на площади 15 кв.м. По предварительным данным, есть пострадавшие. Открытое пламя потушили в 11:39», - уточнили в ГУ МЧС Новосибирской области.

Как пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на свой источник, в результате пожара погиб ремонтник. Также хозяин квартиры мог пострадать.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар
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