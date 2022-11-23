В Новосибирске после хлопка загорелась квартира на Чистой слободе

Квартира загорелась в многоэтажном доме ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске утром 23 ноября. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, добавляя, что пожар случился после хлопка.