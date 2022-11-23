Местные жители заметили густой черный дым из окна квартиры на 7 этаже дома №242 по улице Титова и вызвали пожарных. С их слов, сначала послышался громкий хлопок.
«В одной из квартир с утра работают люди из какой-то фирмы, они чинят холодильник. Может быть по их вине произошел пожар», - рассказал Atas.info один из очевидцев.
Оперативно на место возгорания приехали бригады огнеборцев региона и скорая помощь. Они помогли эвакуироваться 20 жильцам, 5 из которых дети.
«Произошло горение в комнате на площади 15 кв.м. По предварительным данным, есть пострадавшие. Открытое пламя потушили в 11:39», - уточнили в ГУ МЧС Новосибирской области.
Как пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на свой источник, в результате пожара погиб ремонтник. Также хозяин квартиры мог пострадать.