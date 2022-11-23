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Пострадавший от взрыва на Титова находится в тяжелом состоянии

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
Больничный коридор

Состояние пострадавшего от взрыва на ул. Титова новосибирца оценивается как тяжелое

Новосибирские врачи сообщили, что ремонтник, который пострадал в результате взрыва газового баллона на улице Титова, находится в тяжелом состоянии.

О двух пострадавших в результате взрыва баллона с газом сообщил сегодня дня СК СУ РФ по Новосибирской области.

По словам правоохранителей, мастер, который чинил холодильник, скончался на месте, второй мужчина получил травмы и был доставлен в городскую больницу города Новосибирска.

Других жертв трагедии, со слов следственного комитета, не было.

Журналисты издания НГС связались с врачами, которые наблюдают за пострадавшим. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое, за ним наблюдает врачи разных профилей.

Ранее о данной трагедии сообщало издание Atas.info.

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