Пострадавший от взрыва на Титова находится в тяжелом состоянии

О двух пострадавших в результате взрыва баллона с газом сообщил сегодня дня СК СУ РФ по Новосибирской области.
По словам правоохранителей, мастер, который чинил холодильник, скончался на месте, второй мужчина получил травмы и был доставлен в городскую больницу города Новосибирска.
Других жертв трагедии, со слов следственного комитета, не было.
Журналисты издания НГС связались с врачами, которые наблюдают за пострадавшим. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое, за ним наблюдает врачи разных профилей.
Ранее о данной трагедии сообщало издание Atas.info.