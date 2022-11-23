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В Новосибирске подорожало в 1,5 раза строительство Центра единоборств

Сегодня, 09:28
Фото: Мэрия Новосибирска
Центр единоборства

Стоимость новосибирского Центра единоборств выросла до 1,3 млрд рублей

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил в разговоре с ТАСС, что стоимость возведения Центра единоборств в Кировском районе Новосибирска увеличилась до 1,3 млрд рублей.

По его словам, ООО "Сибирский проспект" обратился в региональное правительство с инициативой "о реализации проекта по созданию, финансированию и техническому обслуживанию Центра единоборств в Кировском районе в рамках государственно-частного партнерства".

"Стоимость капитальных затрат для создания объекта на текущий момент оценивается в размере 1,34 млрд рублей", - уточнил Ахапов.

Ранее строительство объекта оценивалось в 1,5 раза дешевле - в 850 млн рублей.

Министр добавил, что срок реализации проекта составляет 10 лет, из которых 2,5 года будет длиться строительство, остальное время объект будет эксплуатироваться частным партнером.

На днях Астахов анонсировал строительство в НСО четырех стадионов и плавательного бассейна.

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