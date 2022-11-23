В Новосибирске похитителей драгоценных камней отправили в тюрьму

Напомним, в январе 2022 года в колонию отправили «Агента Кэт», которая украла из ювелирного в ТРЦ «Сибирский Молл» драгоценности на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом её попросили в 2020-м люди, которые хотели навредить бизнесу владельца магазина.