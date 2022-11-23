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В Новосибирске похитителей драгоценных камней отправили в тюрьму

Сегодня, 03:37
Фото: 1MI
Двух новосибирцев осудили за кражу драгоценных камней на 575 млн рублей
Двух жителей Новосибирска осудили за кражу драгоценных камней на 575 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд над грабителями драгоценностей длился около двух лет. И только в ноябре 2022 года им вынесли приговор. Одного отправили в колонию строгого режима на срок 6,5 лет, другого – на 6,6.

Напомним, инцидент произошел 29 апреля 2019 в Академгородке Новосибирска. Двое сибиряков украли из автомобиля директора ООО «Тайрус» искусственно выращенные драгоценные камни.

Сумма ущерба составила более полумиллиарда рублей. Ни на допросе, ни на суде мужчины свою вину в преступлении не признали.

Напомним, в январе 2022 года в колонию отправили «Агента Кэт», которая украла из ювелирного в ТРЦ «Сибирский Молл» драгоценности на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом её попросили в 2020-м люди, которые хотели навредить бизнесу владельца магазина.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Суд#Драгоценности#Алина Шефер
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