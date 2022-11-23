В Новосибирске похитителей драгоценных камней отправили в тюрьму

Суд над грабителями драгоценностей длился около двух лет. И только в ноябре 2022 года им вынесли приговор. Одного отправили в колонию строгого режима на срок 6,5 лет, другого – на 6,6.
Напомним, инцидент произошел 29 апреля 2019 в Академгородке Новосибирска. Двое сибиряков украли из автомобиля директора ООО «Тайрус» искусственно выращенные драгоценные камни.
Сумма ущерба составила более полумиллиарда рублей. Ни на допросе, ни на суде мужчины свою вину в преступлении не признали.
Напомним, в январе 2022 года в колонию отправили «Агента Кэт», которая украла из ювелирного в ТРЦ «Сибирский Молл» драгоценности на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом её попросили в 2020-м люди, которые хотели навредить бизнесу владельца магазина.