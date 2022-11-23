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В Новосибирске пять школьников впервые стали отцами

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Пять подростков до 16 лет стали отцами в 2021 году в Новосибирске
Пять подростков в возрасте 16 лет и моложе стали отцами в 2021 году в Новосибирске. Аналитик Новосибирскстат назвали цифры продолжительности жизни мужчин, их средний возраст и во сколько стали отцами.

По данным статистов, за последний год в Новосибирской области женились порядка 19,2 тысячи мужчин. Почти половина из новобрачных – молодые люди в возрасте от 25-34 лет. А у 49% сибиряков от их числа, родились дети в 2021 году.

Оказалось, в нашем регионе годом ранее появились отцы ещё моложе. Самыми юными стали пять подростков до 16 лет. Самыми зрелыми отцами стали мужчины от 50 лет (у них в общем 279 малышей), а 18 родились у тех, кто старше 60 лет.

Также аналитики добавили, что средняя продолжительность жизни мужчин составила 64,4 года. За последние 10 лет – это рост на 0,5 года.

На 1 января 2022 года в области проживали 1294,4 тыс. мужчин – их в половину меньше, чем женщин. Большая часть (78,5%) живет в городе и их средний возраст - 36,8 года, а в муниципалитетах - 21,5%.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Отцы#Алина Шефер
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