В Новосибирске пять школьников впервые стали отцами

По данным статистов, за последний год в Новосибирской области женились порядка 19,2 тысячи мужчин. Почти половина из новобрачных – молодые люди в возрасте от 25-34 лет. А у 49% сибиряков от их числа, родились дети в 2021 году.
Оказалось, в нашем регионе годом ранее появились отцы ещё моложе. Самыми юными стали пять подростков до 16 лет. Самыми зрелыми отцами стали мужчины от 50 лет (у них в общем 279 малышей), а 18 родились у тех, кто старше 60 лет.
Также аналитики добавили, что средняя продолжительность жизни мужчин составила 64,4 года. За последние 10 лет – это рост на 0,5 года.
На 1 января 2022 года в области проживали 1294,4 тыс. мужчин – их в половину меньше, чем женщин. Большая часть (78,5%) живет в городе и их средний возраст - 36,8 года, а в муниципалитетах - 21,5%.