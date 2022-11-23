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В Новосибирске ветераны ВОВ получают на юбилеи открытки и 1000 рублей

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
Новосибирским ветеранам ВОВ вручают на юбилеи по 1000 рублей и открытки
Новосибирским ветеранам войны вручают на юбилеи по 1000 рублей и открытки от властей. Такие скромные подарки возмущают их родственников.

В мэрии Новосибирска подтвердили, что ветеранам ВОВ-юбилярам дарят губернаторские и президентские открытки, а также тысячу рублей. Других презентов не предусмотрено.

«Как по мне, это возмутительно. Моему дедушке подарили эту купюру и три открытки в конверте. Вот что можно купить на тысячу рублей сейчас? Разве этот тот самый подарок, который он заслужил, защищая родину во время Великой Отечественной? Даже стыдно было ему его передавать, захотелось своих подкинуть денег», - пожаловалась в соцсетях внучка одного из ветеранов ВОВ из Новосибирска.

По данным пресс-центра мэрии, на такой подарок могут рассчитывать в нашем регионе участники ВОВ, труженики тыла, блокадники и узник концлагерей. В этом году получателями стали около 600 ветеранов, которым исполнилось 90 и 95 лет.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ветеран#Выплаты#Алина Шефер
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