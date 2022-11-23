Валерий Лимаренко: Котельные по всей области переводим на природный газ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Корсаковский район проверил, как идут работы по переводу на газ Корсаковскую ТЭЦ, куда голубое топливо подали ещё в октябре. Это важный энергетический объект, обеспечивающий теплом около 40% потребителей Корсакова.
Переход корсаковской ТЭЦ на природный газ позволит вывести из эксплуатации три угольные котельные. Это заметно улучшит экологическую ситуацию в районе. Кроме того, мощность энегообъекта вырастет более чем в два раза, что увеличит возможность подключения к теплу новостроек.
Глава региона поинтересовался у руководителя компании-подрядчика, когда дым перестанет идти из трубы ТЭЦ. Тот заверил губернатора, что наладочный процесс будет завершён раньше намеченного срока почти на три недели.
— Пусконаладка идёт опережающими темпами, и в первые дни декабря дым уже должен перестать идти из трубы. По моему поручению этот проект на особом контроле держит министерство энергетики. Уже этой зимой люди будут дышать чистым, свежим воздухом. Это принципиально важно для нас. Поэтому по всей области котельные, которые работают на угле и мазуте, заменяем на экологически чистые газовые, — пояснил Валерий Лимаренко.
Губернатор не раз отмечал, что в его планах — максимально газифицировать Сахалин и Курилы. Он подчёркивает, что жители нефтегазового региона должны быть обеспечены экологически чистым и доступным топливом. Сегодня в Сахалинской области активно набирает обороты программа газификации, реализуемая совместно с ПАО «Газпром». За последние два года рабочей уровень газификации региона возрос с 39,8% до 54%, напоминает данные портал Sakh.online. Ожидается, что к 2025 году на природный газ смогут перейти более 19 тысяч домовладений и 186 котельных в 89 населенных пунктах.