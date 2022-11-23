«Новосибирск без Универсама, как своего символа проживет. Новосибирск проживет и без мэрии, если ее снести и там что-то построить. Но Новосибирск не сможет прожить без обоснованных решений. Я убедительно прошу всех членов комиссии сегодня не выносить его на общественные слушания. Отложить, услышать позицию жителей. Позицию депутата, позицию членов комиссии, которые ее озвучивают не так громко. И этот вопрос сегодня не рассматривать», - поддержал людей зампредседателя горсовета, депутат Евгений Лебедев.