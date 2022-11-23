Жители 11 многоквартирных домов в центре Новосибирска уже полгода пытаются остановить проект «точечного» строительства жилого комплекса с 23-этажной высоткой вместо магазина «Универсам» на ул. Ленина. Однако, мэрия Новосибирска, возглавляемая первым секретарем обкома КПРФ Анатолием Локтем, продолжает продавливать шокирующий жителей, но коммерчески выгодный застройщику проект, который предлагает ОАО «Универсам».
Для сноса «Универсама» и строительства «точечной» высотки в тихом центре Новосибирска застройщику требуется от городской власти решение о перезонировании участка. Сейчас там нельзя строить здания выше четырех этажей. А перезонирование нельзя провести без процедуры общественных обсуждений.
Поэтому 22 декабря вынос на общественные обсуждения перезонирования участка «Универсама» решался на заседании комиссии по ПЗЗ земельных участков в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
С самого начала было заметно, как мэрия прилагает усилия, чтобы добиться нужного решения. Часть представителей домов не пускали в зал сотрудники департамента. Предлогом для фильтрации «по одному представителю от дома» они называли малое число мест (хотя запасных стульев было с избытком, они стояли штабелями вдоль стены).
Перевод участка «Универсама» из зоны ОД-4.1(подзона специализированной малоэтажной застройки) в зону ОД1-1, допускающую высотную жилую застройку, максимально 30 этажей, было предложено вынести на общественное обсуждение в январе 2023 года. Чтобы уже в марте горсовет Новосибирска смог окончательно утвердить это решение.
То есть городские власти отвергли возражения и предложения, обсуждавшиеся с жителями «протестных» домов 27 июля на встрече с главным архитектором Александром Ложкиным. (Там говорили о том, что застройка не выше 8 этажей не вызовет протестов.)
Но отголосовать предложение тихо и гладко не удалось.
«Ранее обсуждалась необходимость обсудить и выслушать позицию жителей по этому вопросу. Не были приняты во внимание те позиции, которые были в письменном виде озвучены. Это не учтено», - первой заявила Елена Данилова, помощник депутата Законодательного собрания Константина Антонова.
Она еще раз перечислила какие претензии к проекту высказывают жители. Атас.инфо рассказывал о проблемах возникающих с инсоляцией (высотка заслонит солнце для соседей), проблемы с выездом на узкую и заставленную машинами ул.Урицкого. Есть и другие опасения – выдержат ли дома старой постройки рытье огромного котлована по соседству и строительство высотки?
Начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев настаивал на том, чтобы сначала вынести проект на обсуждения, а по ходу обсуждений в рабочем порядке решить вопросы и снять возражения. «Не вижу проблем, чтобы в процессе общественных обсуждений опять собрать президиум градсовета и учесть все проблемы, касаемые реализации этого проекта».
Жители домов не верят, что голосование по «финансово-емкому» вопросу пройдет в интернете честно и прозрачно. На слуху скандалы вокруг схожего голосования по общественному обсуждению проекта застройки в лесном массиве Нижней Ельцовки. (Там голосование прошло странно, мягко говоря.) Когда проект будет легитимизирован через обсуждения – мнение горожан будет значить для чиновников мэрии еще меньше, чем сейчас.
«Там ЖК на 430 квартир будет! 23 этажа. Граждане против», – заявил Олег Юриков. «4 этажа пусть строят без проблем»!
«Мы уже в общественные обсуждения ушли»? – пытался погасить страсти Алексей Кондратьев.
«Уже 400 подписей ближайших домов есть – какое еще надо общественное обсуждение? Мы против»! – раздался возглас из зала. Под обращениями остановить строительство высотки к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, губернатору Андрею Травникову, в прокуратуру поставили подписи более 400 жителей окрестных домов.
«Не хотим выносить! Выносить не хотим! Мы тоже не хотим»! – возмущались представители домов.
«Новосибирск без Универсама, как своего символа проживет. Новосибирск проживет и без мэрии, если ее снести и там что-то построить. Но Новосибирск не сможет прожить без обоснованных решений. Я убедительно прошу всех членов комиссии сегодня не выносить его на общественные слушания. Отложить, услышать позицию жителей. Позицию депутата, позицию членов комиссии, которые ее озвучивают не так громко. И этот вопрос сегодня не рассматривать», - поддержал людей зампредседателя горсовета, депутат Евгений Лебедев.
Но в зале департамента строительства и архитектуры для чиновников мэрии все цифры, и аргументы жителей прозвучали пустым звуком. Как и предложение депутатов.
Алексей Кондратьев настоял на голосовании. В какой-то момент казалось, что решение висело на волоске – голоса пересчитывали дважды: 13 – за, 3 – против, 8 – воздержавшихся. Но зыбкого большинства хватило для принятия решения.
«До суда дело дойдет. Потому что эти люди точно сделают как надо – против жителей. Он же [Алексей Кондратьев] психологически всех давит. Все против… Решение было продавлено. Только судиться», - невесело констатировал Олег Юриков, уже выйдя из зала.
Теперь следующий этап противостояния вокруг застройки пройдет уже в интернете в ходе голосования на сайте «Электронная демократия» в январе 2023. Чтобы остановить строительство высотки на месте «Универсама» жителям остается только активно голосовать против.