Награду получила Надежда Степанова, 2017 года рождения из Коченево. Она спасла трехлетнего брата на пожаре в частном доме: дети остались одни в жилище под замком, а Надежда сумела выйти с братиком через окно. На памяти начальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по НСО Павла Винакова - впервые такая маленькая девочка спасла себя, брата и дом.