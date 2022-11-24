Подростков и детей торжественно наградили за мужественные поступки в экстремальных ситуациях и спасение человеческих жизней, совершенные с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Церемония награждения юных героев состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Родителям детей-героев были вручены благодарственные письма. А юным героям от МЧС подарили цветы, а девочке Наде вручили куклу.
Памятные медали «За проявленное мужество» юным героям вручили сенаторы Совета Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин. Также в церемонии участвовали министр образования региона Сергей Федорчук и начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов. Всего было представлено 154 кандидатов на получение награды, но выбрали пять детей.
Награду получила Надежда Степанова, 2017 года рождения из Коченево. Она спасла трехлетнего брата на пожаре в частном доме: дети остались одни в жилище под замком, а Надежда сумела выйти с братиком через окно. На памяти начальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по НСО Павла Винакова - впервые такая маленькая девочка спасла себя, брата и дом.
«Этих молодых людей не стыдно сегодня награждать. Отдельно хочу похвалить Надежду Степанову ей пять лет. [за спасение брата из пожара Прим. ред.]», — Виктор Орлов. После рассказа о подвиге, начальник МЧС поклонился маленькой героине.
Марк Лаубер, 2005 год рождения в городе Обь спас тонущего мальчика, при этом сам порезал ногу об осколок.
Ирина Барановская, 2005 года рождения из Мошковского района помогала волонтерам найти пропавшего ребенка в болотистом лесу во время пожара. Девочка нашла мальчика и помогала в тушении огня.
Матвей Шабанов, 2007 года рождения в Баганском районе помогал пожарным в устранении пожара на территории жилого дома, отбивал от огня склады и тушил огонь в жилом доме пенсионерки.
Роман Чернов, 2008 года рождения ночью почувствовал запах гари в многоэтажке Кировского района. Оказалось, что в доме загорелся мусоропровод: тогда Роман незамедлительно вышел в подъезд и закрыл источник дыма, в итоге пожар МЧС удалось потушить оперативно.
«Горжусь, что могу поблагодарить вас за неравнодушие и активную жизненную позицию. Благодарю родителей, учителей», — Александр Карелин.
Напомним, что в прошлом году награды получили шесть детей. Их наградили за спасение в ледяной воде, спасение ребенка, упавшего в канализационный колодец и другое. Также читайте о том, как в Новосибирске пять школьников впервые стали отцами.