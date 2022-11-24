Когда уйдут лютые морозы?

Яндекс.Погода ожидает потепления чуть раньше - по мнению их метеорологов уже после 3-го декабря столбики термометров замрут у отметки в -10°C. Потом температура будет медленно опускаться к -18°C в двадцатых числах последнего месяца в году. Однако резких потеплений в середине месяца Яндекс.Погода не предрекает.