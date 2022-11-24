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Когда уйдут лютые морозы?

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Градусник в снегу

Страшные морозы продержатся в Новосибирске до конца ноября

В последние недели температура в Новосибирске редко превышала -20 °C. Однако, согласно прогнозу агрегаторов gismeteo и Яндекс.Погода, начало декабря обещает быть гораздо более теплым.

Наиболее оптимистично на следующий месяц смотрит gismeteo. Согласно их прогнозу, морозная и солнечная погода закончится уже к 3-4 числу следующего месяца. Дальше Новосибирск ждет постепенной потепление с облачностью и осадками.

После 9 декабря стрелки термометров уже не опустятся ниже -15 °C. А пик потепления придется на вторую полную неделю месяца. Местами температура дойдет до -1°C. В эти семь дней также стоит ждать сильных снегопадов. 

Яндекс.Погода ожидает потепления чуть раньше - по мнению их метеорологов уже после 3-го декабря столбики термометров замрут у отметки в -10°C. Потом температура будет медленно опускаться к -18°C в двадцатых числах последнего месяца в году. Однако резких потеплений в середине месяца Яндекс.Погода не предрекает. 

Ранее жители столицы Сибири наблюдали алый закат, обещающий морозную и ясную погоду в ближайшие дни.

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