Когда уйдут лютые морозы?

Наиболее оптимистично на следующий месяц смотрит gismeteo. Согласно их прогнозу, морозная и солнечная погода закончится уже к 3-4 числу следующего месяца. Дальше Новосибирск ждет постепенной потепление с облачностью и осадками.
После 9 декабря стрелки термометров уже не опустятся ниже -15 °C. А пик потепления придется на вторую полную неделю месяца. Местами температура дойдет до -1°C. В эти семь дней также стоит ждать сильных снегопадов.
Яндекс.Погода ожидает потепления чуть раньше - по мнению их метеорологов уже после 3-го декабря столбики термометров замрут у отметки в -10°C. Потом температура будет медленно опускаться к -18°C в двадцатых числах последнего месяца в году. Однако резких потеплений в середине месяца Яндекс.Погода не предрекает.
Ранее жители столицы Сибири наблюдали алый закат, обещающий морозную и ясную погоду в ближайшие дни.