Кредитный портфель банка «Открытие» в Новосибирске превысил 53 млрд рублей

Наибольшую долю в нем занимают кредиты крупному бизнесу. С начала года портфель таких кредитов вырос на 58% - до 23,7 млрд рублей. Вырос и портфель кредитов малому и среднему бизнесу – рост составил 11% по сравнению с началом текущего года, он достиг 10,6 млрд рублей. Портфель розничных кредитов остался на уровне начала года – 19 млрд рублей.
С января по сентябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу региона кредитов на 10,7 млрд рублей. Самый большой «вклад» в выдачи внесли кредиты малому и среднему бизнесу - 5,4 млрд рублей, с начала года их объем вырос на 11%. Выдачи розничных кредитов составили 3,9 млрд рублей: 2,1 млрд рублей пришлось на потребительские кредиты, 1,8 млрд рублей – на ипотеку, 1,4 – на кредиты для покупки автомобилей.
Объем привлеченных средств от населения и бизнеса (без учета клиентов Private Banking) по итогам 9 месяцев 2022 года составил 54,5 млрд рублей.
«С начала года банковский рынок подвергся тяжелым испытаниям, равно как и вся российская экономика. Несмотря на волатильность ключевой ставки и снижение доходов населения, потребность в дополнительных средствах для приобретения жилья, крупных покупок, ремонта, для пополнения оборотных средств и средств, направленных на развитие производства, на реализацию купных инвестиционных проектов никуда не исчезла. И население, и бизнес заинтересованы в кредитах, но еще более ответственно подходят к принятию на себя новых кредитных обязательств. Многие проекты сегодня поставлены в режим ожидания. Но развитие все же идет, пусть и не такими темпами, как ранее. Экономику нашего региона сегодня поддерживают строительный и аграрный секторы. И в розничном кредитовании мы уже в октябре видим пусть и незначительную, но все же положительную динамику. Думаю, что по итогам 2022 года мы увидим хорошие результаты по уровню спроса на кредитные продукты банка», - поделился управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.