Кредитный портфель банка «Открытие» в Новосибирске превысил 53 млрд рублей

«С начала года банковский рынок подвергся тяжелым испытаниям, равно как и вся российская экономика. Несмотря на волатильность ключевой ставки и снижение доходов населения, потребность в дополнительных средствах для приобретения жилья, крупных покупок, ремонта, для пополнения оборотных средств и средств, направленных на развитие производства, на реализацию купных инвестиционных проектов никуда не исчезла. И население, и бизнес заинтересованы в кредитах, но еще более ответственно подходят к принятию на себя новых кредитных обязательств. Многие проекты сегодня поставлены в режим ожидания. Но развитие все же идет, пусть и не такими темпами, как ранее. Экономику нашего региона сегодня поддерживают строительный и аграрный секторы. И в розничном кредитовании мы уже в октябре видим пусть и незначительную, но все же положительную динамику. Думаю, что по итогам 2022 года мы увидим хорошие результаты по уровню спроса на кредитные продукты банка», - поделился управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.