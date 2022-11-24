Новосибирские ученые обнаружили, что чай помогает в профилактике и лечении COVID-19

"Ученые ФИЦ ФТМ проверили эффективность профилактики коронавируса с помощью чая in vitro (т.е. в пробирке) <…>. В результате при сравнении с контрольными образцами была выявлена приблизительно равная ингибирующая активность на SARS-CoV-2 четырех образцов чая", - рассказали в пресс-службе института.
Там уточнили, что испытывали чай в пакетиках, произведенный в Новосибирске. Коронавирус смешивали с напитком и наблюдали, как меняется способность патогена проникать в клетку. Контрольным образцом послужила водная вытяжка чаги, известной своими противовирусными свойствами.
Угнетающе на SARS-CoV-2 подействовал черный чай с алтайским тимьяном и гвоздикой, а также семенами тмина и корнем дягеля. Такой же эффект продемонстрировал зеленый чай с мятой и цветками лаванды или с апельсиновой цедрой и семенами аниса.
В настоящее время исследователи патентуют свое открытие, добавляет ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирской области стали чаще болеть коронавирусной инфекцией.