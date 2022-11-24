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Новосибирские ученые обнаружили, что чай помогает в профилактике и лечении COVID-19

Сегодня, 14:08
Фото: PxHere
Кружка чая
Чай, и черный, и зеленый, способствует профилактике и даже лечению коронавирусной инфекции, выяснили сотрудники новосибирского Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, сообщает ТАСС.

"Ученые ФИЦ ФТМ проверили эффективность профилактики коронавируса с помощью чая in vitro (т.е. в пробирке) <…>. В результате при сравнении с контрольными образцами была выявлена приблизительно равная ингибирующая активность на SARS-CoV-2 четырех образцов чая", - рассказали в пресс-службе института.

Там уточнили, что испытывали чай в пакетиках, произведенный в Новосибирске. Коронавирус смешивали с напитком и наблюдали, как меняется способность патогена проникать в клетку. Контрольным образцом послужила водная вытяжка чаги, известной своими противовирусными свойствами.

Угнетающе на SARS-CoV-2 подействовал черный чай с алтайским тимьяном и гвоздикой, а также семенами тмина и корнем дягеля. Такой же эффект продемонстрировал зеленый чай с мятой и цветками лаванды или с апельсиновой цедрой и семенами аниса.

В настоящее время исследователи патентуют свое открытие, добавляет ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирской области стали чаще болеть коронавирусной инфекцией.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Чай#Covid-19
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