Новосибирские ученые обнаружили, что чай помогает в профилактике и лечении COVID-19

Угнетающе на SARS-CoV-2 подействовал черный чай с алтайским тимьяном и гвоздикой, а также семенами тмина и корнем дягеля. Такой же эффект продемонстрировал зеленый чай с мятой и цветками лаванды или с апельсиновой цедрой и семенами аниса.