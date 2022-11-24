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Пенсия в 2023 году: кому не будет повышения с 1 января

Сегодня, 07:05
Фото: Flickr
Не все пенсионеры получат прибавку к пенсии с Нового года

Законопроекты о повышении пенсий работающим пенсионерам отправлены в архив

Рост пенсий с 1 января 2023 года предусмотрен не для всех. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются уже 7 лет. По словам первого зампреда правления Пенсионного фонда России Наталии Петровой на это нужно 498,7 млрд рублей, которых сейчас нет. Но пенсионеры нашли решение этого вопроса.

Почему не вырастут пенсии работающих пенсионеров 1 января 2023 года

Уже семь лет работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий - такой закон действует с 2016 года. И хотя, это относится только к пенсионерам по старости и не затрагивает граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, в этом все равно есть несправедливость.

По словам депутат ЛДПР Ярослава Нилова депутаты партии несколько раз вносили на рассмотрение законопроекты, который мог бы увеличить пенсии работающих пенсионеров. Они предлагали:

  • индексировать только пенсии тех, кто работает в социально-ориентированной сфере за небольшую зарплату в некоммерческих организациях. (Законопроект №967775-7. В архиве).
  • возвращать пенсионерам, которые работают, уплаченный с их зарплаты налог на доходы физ лиц (13%) до 25 000 руб. в год. (Законопроект №176566-8. В архиве).

Но все эти предложения застопорились на первом чтении. Основная причина - если бы проводили индексацию пенсий на 10% для работающих пенсионеров 1 июня 2022 года на это нужно было бы 498,7 млрд рублей. Такую сумму назвала зампред правления Пенсионного фонда России Наталия Петрова с учетом всех индексаций на 2022 год. Если выделить их из Пенсионного Фонда, то меньше получат неработающие пенсионеры, и это увеличит социальное расслоение, потому что их доход и так меньше, чем у тех, кто работает.

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Как работающие пенсионеры получают индексацию пенсий

Пенсионеры народ находчивый - не зря прожили жизнь, полную перемен. Часть из них работает без официального трудоустройства, считается неработающими и получает индексацию пенсий. Кто-то увольняется, дожидается индексации пенсии и снова устраивается на работу. Но с учетом того, что индексация пенсий сейчас происходит минимум раз в год, такой способ не всем подходит.

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Кроме неработающих пенсионеров индексацию пенсий 1 января 2023 года не получат те, кто получает социальную пенсию - повышение выплат их ждет 1 апреля, и военные пенсионеры, рост пенсий которых запланирован на 1 октября 2023 года.

Сколько в 2023 году будут получать военные пенсионеры, рассказал депутат ГД РФ Ренат Сулейманов.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Выплаты#Новосибирск#Россия#Пенсионеры#Пенсия
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