Но все эти предложения застопорились на первом чтении. Основная причина - если бы проводили индексацию пенсий на 10% для работающих пенсионеров 1 июня 2022 года на это нужно было бы 498,7 млрд рублей. Такую сумму назвала зампред правления Пенсионного фонда России Наталия Петрова с учетом всех индексаций на 2022 год. Если выделить их из Пенсионного Фонда, то меньше получат неработающие пенсионеры, и это увеличит социальное расслоение, потому что их доход и так меньше, чем у тех, кто работает.