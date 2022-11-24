Уже семь лет работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий - такой закон действует с 2016 года. И хотя, это относится только к пенсионерам по старости и не затрагивает граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, в этом все равно есть несправедливость.
По словам депутат ЛДПР Ярослава Нилова депутаты партии несколько раз вносили на рассмотрение законопроекты, который мог бы увеличить пенсии работающих пенсионеров. Они предлагали:
Но все эти предложения застопорились на первом чтении. Основная причина - если бы проводили индексацию пенсий на 10% для работающих пенсионеров 1 июня 2022 года на это нужно было бы 498,7 млрд рублей. Такую сумму назвала зампред правления Пенсионного фонда России Наталия Петрова с учетом всех индексаций на 2022 год. Если выделить их из Пенсионного Фонда, то меньше получат неработающие пенсионеры, и это увеличит социальное расслоение, потому что их доход и так меньше, чем у тех, кто работает.
Пенсионеры народ находчивый - не зря прожили жизнь, полную перемен. Часть из них работает без официального трудоустройства, считается неработающими и получает индексацию пенсий. Кто-то увольняется, дожидается индексации пенсии и снова устраивается на работу. Но с учетом того, что индексация пенсий сейчас происходит минимум раз в год, такой способ не всем подходит.
Кроме неработающих пенсионеров индексацию пенсий 1 января 2023 года не получат те, кто получает социальную пенсию - повышение выплат их ждет 1 апреля, и военные пенсионеры, рост пенсий которых запланирован на 1 октября 2023 года.
Сколько в 2023 году будут получать военные пенсионеры, рассказал депутат ГД РФ Ренат Сулейманов.
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