Россияне назвали основные причины участия в лотереях

Россияне покупают лотерейные билеты не только в целях обогащения, но и из любопытства. Цена на билеты обычно невысокая – около 100 рублей, а перспективы приятные: можно сразу выиграть миллионы рублей, а можно годами играть, получая лишь номинальные призы.
По данным анализа, 33% покупателей играют, надеясь быстро улучшить свое финансовое положение, 25% – чтобы испытать удачу. Получают или покупают билеты в качестве подарка примерно 19% участников лотерей. Еще 11% играют ради азарта и по традиции, а 12% участников приобретают билет ради забавы. Об этом пишет kp.ru.
По статистике, только трети москвичей удается выиграть в лотерею хотя бы минимальную сумму, остальные билеты не приносят никакого дохода. Один из последних анализов показал, что из восьми миллионов билетов выигрыш случается только в 2,3 миллиона случаев. При этом случаи, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, действительно имели место. Только за последние три месяца проведения розыгрышей «Национальной Лотереи» в России стало на 77 миллионеров больше, а в общей сложности все участники выиграли 565 миллионов рублей.