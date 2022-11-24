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Россияне назвали основные причины участия в лотереях

Сегодня, 17:52
Фото: piqsels.com
Россияне рассказали, зачем приобретают лотерейные билеты. По данным статистики, выигрывает лишь треть покупателей, но играют люди не только ради денежного приза. «Национальная Лотерея» провела исследование, чтобы понять цели тех, кто участвует в лотерейных розыгрышах.

Россияне покупают лотерейные билеты не только в целях обогащения, но и из любопытства. Цена на билеты обычно невысокая – около 100 рублей, а перспективы приятные: можно сразу выиграть миллионы рублей, а можно годами играть, получая лишь номинальные призы.

По данным анализа, 33% покупателей играют, надеясь быстро улучшить свое финансовое положение, 25% – чтобы испытать удачу. Получают или покупают билеты в качестве подарка примерно 19% участников лотерей. Еще 11% играют ради азарта и по традиции, а 12% участников приобретают билет ради забавы. Об этом пишет kp.ru.

По статистике, только трети москвичей удается выиграть в лотерею хотя бы минимальную сумму, остальные билеты не приносят никакого дохода. Один из последних анализов показал, что из восьми миллионов билетов выигрыш случается только в 2,3 миллиона случаев. При этом случаи, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, действительно имели место. Только за последние три месяца проведения розыгрышей «Национальной Лотереи» в России стало на 77 миллионеров больше, а в общей сложности все участники выиграли 565 миллионов рублей.

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