Россияне назвали основные причины участия в лотереях

По статистике, только трети москвичей удается выиграть в лотерею хотя бы минимальную сумму, остальные билеты не приносят никакого дохода. Один из последних анализов показал, что из восьми миллионов билетов выигрыш случается только в 2,3 миллиона случаев. При этом случаи, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, действительно имели место. Только за последние три месяца проведения розыгрышей «Национальной Лотереи» в России стало на 77 миллионеров больше, а в общей сложности все участники выиграли 565 миллионов рублей.