В Новосибирске бесследно исчезли 9 бомбоубежищ

Местонахождение защитных сооружений гражданской обороны неизвестно даже мэрии города. Они обсудили меры по устранению нарушений в ходе заседания с представителями прокуратуры и ГУ МЧС.
Отметим, о том, где располагаются бомбоубежища горожане не знают – их адреса держат в секрете. Также не обнародуют информацию о количестве таких сооружений в регионе.
Владеют всеми данными о таких объектах только силовые ведомства. Под их охранной они и находятся.
Напомним, недавно стало известно о бомбоубежище, которое находится под жилым домом на Красном пр-т., 161 в Новосибирске. Власти искали подрядчика на его ремонт – там нет ни воды, ни света.