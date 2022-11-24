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В Новосибирске бесследно исчезли 9 бомбоубежищ

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Новосибирская прокуратура ищет 9 пропавших бомбоубежищ
Новосибирская прокуратура ищет 9 пропавших бомбоубежищ. Их незаконно исключили из реестра муниципальной собственности, сообщил прокурор города Роман Сивак.

Местонахождение защитных сооружений гражданской обороны неизвестно даже мэрии города. Они обсудили меры по устранению нарушений в ходе заседания с представителями прокуратуры и ГУ МЧС.  

Отметим, о том, где располагаются бомбоубежища горожане не знают – их адреса держат в секрете. Также не обнародуют информацию о количестве таких сооружений в регионе.

Владеют всеми данными о таких объектах только силовые ведомства. Под их охранной они и находятся.

Напомним, недавно стало известно о бомбоубежище, которое находится под жилым домом на Красном пр-т., 161 в Новосибирске. Власти искали подрядчика на его ремонт – там нет ни воды, ни света.

В мэрии Новосибирска рассказали, где искать бомбоубежище
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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Бомбоубежище#Прокуратура#Алина Шефер
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