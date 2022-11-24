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Posted 24 ноября 2022, 15:01

Published 24 ноября 2022, 15:01

Modified 24 ноября 2022, 15:06

Updated 24 ноября 2022, 15:06

В спектакле «Принцесса и Людоед» нет ЛГБТ пропаганды, - заявила экспертная комиссия

24 ноября 2022, 15:01

В ходе проверки Минкульт не выявил пропаганды ЛГБТ в спектакле “Первого театра”

Министр культуры Новосибирской области Григорий Милогулов рассказал, что эксперты успели оценить постановку и пришли к выводу, что содержание спектакля не нарушает запрет о пропаганде ЛГБТ.

Об этом сообщает “АиФ Новосибирск”. Из-за технических проблем был отменен показ спектакля 20 ноября, однако выяснилось, что эксперты успели оценить представление тремя днями раньше.

Скандальный спектакль получил широкую огласку после анонимного доноса на непристойное содержание. Усатая принцесса в юбке была критически воспринята некоторым зрителями.

Из-за споров вокруг «Принцессы и Людоеда» театр временно убрал постановку из репертуара. По-видимому, с заключением экспертной комиссии это решение “Первого” никак не связано.

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#Общество#ЛГБТ
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