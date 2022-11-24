В спектакле «Принцесса и Людоед» нет ЛГБТ пропаганды, - заявила экспертная комиссия

В ходе проверки Минкульт не выявил пропаганды ЛГБТ в спектакле “Первого театра”

Министр культуры Новосибирской области Григорий Милогулов рассказал, что эксперты успели оценить постановку и пришли к выводу, что содержание спектакля не нарушает запрет о пропаганде ЛГБТ.