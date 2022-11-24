Валерий Лимаренко: Мы активизировали темпы расселения людей из непригодного жилья

— Важно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. А пока они идут, нужно с будущими жильцами заключить соглашения — люди должны знать, в какую конкретно квартиру переедут и когда именно это произойдет. Необходимо оформить соответствующие документы в декабре. Кроме того, перед сдачей квартиры должны осмотреть будущие жильцы, а недочёты, если они будут, следует оперативно устранить, — обратился к профильным специалистам Валерий Лимаренко.