Валерий Лимаренко: Мы активизировали темпы расселения людей из непригодного жилья

В Корсакове завершается строительство многоэтажки с комфортабельными квартирами, ключи от которых получат 70 семей, проживающих в признанном аварийном жилье. Сдача дома запланирована на 2023 год. Стройплощадку посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
— Важно, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. А пока они идут, нужно с будущими жильцами заключить соглашения — люди должны знать, в какую конкретно квартиру переедут и когда именно это произойдет. Необходимо оформить соответствующие документы в декабре. Кроме того, перед сдачей квартиры должны осмотреть будущие жильцы, а недочёты, если они будут, следует оперативно устранить, — обратился к профильным специалистам Валерий Лимаренко.
Отметим, на прошлой неделе в Корсакове 83 семьи отметили новоселье. Ключи от квартир в современном доме получили переселенцы из аварийного жилья.
По поручению Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда. В области реализуется профильная программа, рассчитанная на 2021–2026 годы. В 2021 году жилищные условия улучшили почти 4 тысячи граждан. В 2022-м в новые дома смогут переехать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан.
Портал Sakh.online напоминает, что Сахалинская область в 2020 году — раньше срока, — завершила расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Это позволило губернатору Валерию Лимаренко добиться выделения дополнительных средств на продолжения программы расселения жилфонда, признанного аварийным с 2017 года до 1 января 2022 года. Сахалинская область совсем недавно получила 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья из 11 млрд рублей, предназначенных на эти цели. До конца 2026 года планируется расселить более 32 тыс. человек.