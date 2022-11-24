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Житель Новосибирской области погиб при взрыве котла отопления в гараже

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области погиб при взрыве котла отопления в гараже
Новосибирец погиб при взрыве, случившемся во время ремонта котла отопления в гараже в городе Карасук. Следователи и прокуратура начали проверку по факту этого ЧП.

Трагедия произошла днем 23 ноября в гаражном боксе по улице Союзная в Карасукском районе. Там сибиряк пытался отремонтировать печной котел, но безуспешно, в результате он взорвался.

Мужчину экстренно госпитализировали в ЦРБ, где за его жизнь несколько часов боролись медики. Но пострадавший так и не пришел в себя, скончался от ожогов.  

По факту произошедшего районная прокуратура и СУ СКР Новосибирской области начали проверку. По её итогам примут процессуальное решение.

Напомним, 23 ноября двое мужчин совершили ошибку при ремонте холодильника в квартире на 7 этаже дома на улице Титова в Новосибирске. Прогремел взрыв, в результате которого один из них погиб, другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.  

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Взрыв
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