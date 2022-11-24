Житель Новосибирской области погиб при взрыве котла отопления в гараже

Трагедия произошла днем 23 ноября в гаражном боксе по улице Союзная в Карасукском районе. Там сибиряк пытался отремонтировать печной котел, но безуспешно, в результате он взорвался.
Мужчину экстренно госпитализировали в ЦРБ, где за его жизнь несколько часов боролись медики. Но пострадавший так и не пришел в себя, скончался от ожогов.
По факту произошедшего районная прокуратура и СУ СКР Новосибирской области начали проверку. По её итогам примут процессуальное решение.
Напомним, 23 ноября двое мужчин совершили ошибку при ремонте холодильника в квартире на 7 этаже дома на улице Титова в Новосибирске. Прогремел взрыв, в результате которого один из них погиб, другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.