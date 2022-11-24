Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»

Горожане обратились с этой жалобой в мэрию. Они не удовлетворены составом «Бионорда» и хотели бы, чтобы его заменили на песок или щебень.
«Химия никогда к хорошему не приводила, лучше уж природная насыпь – песок или щебень. Каждую зиму приходится менять обувь потому, что реагенты её либо разъедают, либо загрязняют до ужасного состояния. Я уже не говорю, что от него все улицы грязные, стыдно за столицу Сибири», - поделилась своим мнением с Atas.info неравнодушная горожанка.
Также многих сибиряков удручает состояние и вид автомобилей зимой после проезда по дорогам, усыпанным реагентами. С их слов, его машины от него трудно отмыть, ещё он вредит запчастям.
Напомним, недавно городские власти закупили для улиц Новосибирска 65 тысяч тонн противогололедных смесей, включая «Бионорд».