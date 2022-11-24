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Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Новосибирцы оказались недовольны реагентом, которым обрабатывают скользкие тротуары в городе. С их слов, машины и обувь из-за него постоянно грязная.

Горожане обратились с этой жалобой в мэрию. Они не удовлетворены составом «Бионорда» и хотели бы, чтобы его заменили на песок или щебень.

«Химия никогда к хорошему не приводила, лучше уж природная насыпь – песок или щебень. Каждую зиму приходится менять обувь потому, что реагенты её либо разъедают, либо загрязняют до ужасного состояния. Я уже не говорю, что от него все улицы грязные, стыдно за столицу Сибири», - поделилась своим мнением с Atas.info неравнодушная горожанка.

Также многих сибиряков удручает состояние и вид автомобилей зимой после проезда по дорогам, усыпанным реагентами. С их слов, его машины от него трудно отмыть, ещё он вредит запчастям.

Напомним, недавно городские власти закупили для улиц Новосибирска 65 тысяч тонн противогололедных смесей, включая «Бионорд».

Мэрия Новосибирска закупила 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Грязь#Реагенты
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