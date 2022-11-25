5 способов выгодно заправлять авто

Существует 5 основных способов экономии, сообщает Мойка78.
Выбрать АЗС с более дешевым бензином.
Банальный, но рабочий метод. Иногда разница в цене на АЗС даже одного города может достигать 3 рубля. Потратьте немного времени и промониторьте цены, прежде чем ехать на АЗС.
Использовать карты с бонусами и кешбэком.
Следить за предложениями банков, АЗС, выбирать нужную категорию кешбэка.
Например, платежная система «Мир» совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» запустили проект, благодаря которому держатели национальной карты могут получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Нужно лишь не забыть предварительно зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы и этой же картой оплатить покупки. Максимальный кешбэк, который можно получить за весь период акции — 500 рублей. Предложение уже запущено в 47 регионах страны и действует до 30 ноября 2022 года.
Снизить октановое число топлива.
Если норматив, установленный производителем, позволяет вашему автомобилю ездить на АИ-92, то стоит заправляться именно им. Экономия на разных заправках может достигать 4-5 рублей с литра. Специалисты считают, что низкооктановое топливо — достойная альтернатива, т. к. электроника просто скомпенсирует разницу, ведь современные автомобили оснащены специальной программой управления, учитывающей отклонения «рабочего» октанового числа в сторону понижения.
Присоединиться к программам лояльности и скачать приложения разных АЗС.
Иногда баллами можно погасить часть покупки или же получить кешбэк. Копите бонусы, скачивайте приложение, если того требуют условия получения скидки. Отслеживайте акции в приложениях — так у вас всегда под рукой будут и условия программ лояльности, и информация об актуальных скидках и ценах.
Заправляться на АЗС-автоматах.
Стоимость топлива на АЗС напрямую зависит от наличия инфраструктуры, стоимость на бензин ниже на тех АЗС, где отсутствует персонал, нет круглосуточного магазина, туалета и кафе.
Если пользоваться всеми перечисленными способами, по итогам месяца можно значительно снизить затраты на эту категорию. Контролируйте свои расходы — вы будете приятно удивлены сэкономленной суммой.