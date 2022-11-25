5 способов выгодно заправлять авто

Например, платежная система «Мир» совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» запустили проект, благодаря которому держатели национальной карты могут получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Нужно лишь не забыть предварительно зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы и этой же картой оплатить покупки. Максимальный кешбэк, который можно получить за весь период акции — 500 рублей. Предложение уже запущено в 47 регионах страны и действует до 30 ноября 2022 года.