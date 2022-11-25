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Банду серийных грабителей арестовали в Новосибирске: они обчистили машины на 7 млн

Сегодня, 03:39
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Полиция арестовала двух новосибирцев, грабивших автомобили на трассах

Банду серийных грабителей имущества из автомобилей арестовали в Новосибирске

Новосибирская полиция арестовала двух мужчин, которые год обворовывали автомобили на федеральных трассах. У них нашли приличный арсенал оружия, деньги, гаджеты на сумму свыше 7 млн рублей.

Авто-воры в возрасте 36 и 49 лет обчищали машины на трассах Новосибирской области и Алтайского края с ноября 2020-го по сентябрь 2021. Мужчины караулили водителей возле придорожных кафе и гостиниц, при удобном случае взламывали двери и окна и выносили всё имущество из салона. Каждый раз они меняли госномера на своем автомобиле, чтобы их не могли найти.

В их домах правоохранители нашли огромный запас награбленного. Среди вещей – смартфоны, травматические пистолеты, патроны, ножи, деньги, бинокли, рации и многое другое на сумму более 7 млн рублей.

«Мужчин задержали в феврале этого года. Оказалось, что они причастны к 7 сериям краж из автомобилей и 2 эпизодам хищения оружия. По этим фактам в отношении фигурантов возбудили два уголовных дела», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

Новосибирцев заключили под стражу. Материалы дела отправили в суд.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Автомобиль
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