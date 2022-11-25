Банду серийных грабителей арестовали в Новосибирске: они обчистили машины на 7 млн

Авто-воры в возрасте 36 и 49 лет обчищали машины на трассах Новосибирской области и Алтайского края с ноября 2020-го по сентябрь 2021. Мужчины караулили водителей возле придорожных кафе и гостиниц, при удобном случае взламывали двери и окна и выносили всё имущество из салона. Каждый раз они меняли госномера на своем автомобиле, чтобы их не могли найти.
В их домах правоохранители нашли огромный запас награбленного. Среди вещей – смартфоны, травматические пистолеты, патроны, ножи, деньги, бинокли, рации и многое другое на сумму более 7 млн рублей.
«Мужчин задержали в феврале этого года. Оказалось, что они причастны к 7 сериям краж из автомобилей и 2 эпизодам хищения оружия. По этим фактам в отношении фигурантов возбудили два уголовных дела», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
Новосибирцев заключили под стражу. Материалы дела отправили в суд.