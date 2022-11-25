Губернатор Подмосковья Воробьев стал участником 7-й конференции по ИИ

Еще пару лет назад, рассказал Воробьев, было так: инспектору эконадзора вместе с полицией нужно было остановить машину, выписать рукою постановление и оштрафовать нарушителя в том случае, если вывоз мусора несанкционирован. После законодательного решения, по словам губернатора МО, выявляют подобные нарушения видеокамеры и ИИ-технологии, ведь на каждое транспортное средство теперь выдается электронный талон. А в 2023 году инспекторам даже не придется самим выписывать постановления, ИИ заменит их и в этом.