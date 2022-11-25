Губернатор Подмосковья Воробьев стал участником 7-й конференции по ИИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично открыл основную дискуссию, в ходе которой обсуждались передовые ИИ-разработки для обеспечения экономического роста, пишет newizv.ru.
«Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта – речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологии искусственного интеллекта», - отметил он.
К мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору МО Андрею Воробьеву президент обратился с просьбой использовать площадку Госсовета для распространения опыта в использовании новейших технологий в подведомственных им территориях на всю страну.
Ведь на сегодняшний день Московская область – в числе главных лидеров среди субъектов государства по эффективному внедрению самых современных технологий. Их уже широко применяют как в сфере госуправления и контрольно-надзорной деятельности, так и в разных отраслях, например медицине.
«Мы стараемся дружить с искусственным интеллектом, внедряем его в различные сферы. В частности, в медицине у нас есть робот Светлана, который принимает каждый день 35 тысяч звонков и помогает людям попасть в поликлинику или вызвать врача на дом. Ключевая задача – дальше развивать искусственный интеллект, чтобы он уже был функцией», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По статистике, в Подмосковье за день около 200 тысяч человек записывается на прием к врачу. И 10% из этих обращений проходит через робота Светлану. ИИ-технология заменила собой порядка 345 операторов кол-центра.
Еще один яркий пример использования искусственного интеллекта – контроль за вывозом строительных отходов.
Еще пару лет назад, рассказал Воробьев, было так: инспектору эконадзора вместе с полицией нужно было остановить машину, выписать рукою постановление и оштрафовать нарушителя в том случае, если вывоз мусора несанкционирован. После законодательного решения, по словам губернатора МО, выявляют подобные нарушения видеокамеры и ИИ-технологии, ведь на каждое транспортное средство теперь выдается электронный талон. А в 2023 году инспекторам даже не придется самим выписывать постановления, ИИ заменит их и в этом.
В Подмосковье внедрили еще ряд проектов с использованием ИИ-технологий: это распределение обращений жителей в системе «Добродел», контроль за работой такси, «Безопасный регион». Они давно доказали свою эффективность и востребованность. Главное задача технологий искусственного интеллекта – освободить людей от рутинной работы, и они с этим прекрасно справляются. К тому же использование ИИ помогает значительно экономить время. Совсем скоро в Московской области намерены запустить еще несколько проектов с использованием ИИ-технологий.