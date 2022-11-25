Как научить ребенка играть на гитаре

Гитара — вот лучший выбор. Она не такая сложная как, например, скрипка или саксофон, и достаточно неприхотливая чтобы быстро обучиться игре. От родителей потребуется покупка недорогой учебной гитары и некоторые усилия, о которых пойдет речь ниже.
Обращайтесь в музыкальную школу
Самым простым и верным шагом будет отдать ребенка в музыкальную школу. Там опытные педагоги поставят правильно руку, обучат основам нотной грамоты и дадут поиграть самые простенькие пьески. Стоит такое удовольствие недорого. Главное, что с самого начала ребенок будет обучаться правильной, академической игре на гитаре.
В классе вместе с другими учениками ребенок сможет попробовать разные сложности, освоить простейшие принципы игры и поиграть в группе. Обучение игре на гитаре может длиться несколько лет, которых достаточно, чтобы освоить инструмент на «отлично». Обычно занятия идут два, три раза в неделю по два часа, так что останется время на школьную учебу.
Обучение самоучкой
Без учителя игра дается несколько сложнее. Первый помощник самоучкам — это учебные пособия, которые продаются в музыкальных магазинах. Там подробно рассказывается, как правильно зажимать ноты, и показаны простейшие аккорды. Ничего сложного, но без наглядного примера дело может пойти туго. Хорошим подспорьем станут специальные программы на ПК, которые можно установить бесплатно.
Начиная заниматься самостоятельно, следует помнить, как сложно переучиваться потом. Так что мануалы необходимы, чтобы не разочароваться в обучение. Важен также музыкальный слух, так как даже настраивать гитару придется самому ребенку. Самое главное в свободном обучении — это энтузиазм и усидчивость. Первые шаги самые сложные, и многие бросают обучение, если нет наставника. Так что желательно, чтобы рядом был хоть кто-то немного играющий.
Сколько заниматься
Многие родители не дают детям заниматься музыкой, поскольку считают, что на школьную учебу не останется времени. Это не верно. Одного часа в день занятий будет достаточно, чтобы быстро осваивать инструмент. Два часа ежедневно — это уже отличный уровень, при котором можно ждать больших результатов.
Заниматься желательно каждый день, по крайней мере, первый месяц. За это время пальцы станут гибкими, а ладонь привыкнет к напряжению. Первые шаги на гитаре связаны с некоторыми физическими мучениями, поскольку рука привыкает к грифу, и может первое время болеть. Но это проходит.
Как выбрать инструмент
Самый простой вариант — доверится педагогу, который поможет выбрать гитару в магазине, например, здесь. Они (педагоги) часто знают, где продаются недорогие, но хорошие гитары б\у. Если же родитель сам покупает инструмент, то следует знать, что лучше брать зарубежные марки гитары, и не покупать отечественные. Качество ребенок почувствует сразу. Лучше не брать дорогие инструменты, а остановиться на учебном варианте за 100 у. е. Сейчас на рынке много хороших китайских гитар в таком ценовом диапазоне.
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