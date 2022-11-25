Как научить ребенка играть на гитаре

Многие родители не дают детям заниматься музыкой, поскольку считают, что на школьную учебу не останется времени. Это не верно. Одного часа в день занятий будет достаточно, чтобы быстро осваивать инструмент. Два часа ежедневно — это уже отличный уровень, при котором можно ждать больших результатов.

Заниматься желательно каждый день, по крайней мере, первый месяц. За это время пальцы станут гибкими, а ладонь привыкнет к напряжению. Первые шаги на гитаре связаны с некоторыми физическими мучениями, поскольку рука привыкает к грифу, и может первое время болеть. Но это проходит.