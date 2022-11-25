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На главной новосибирской улице уложена «шумная» плитка - дело в качестве?

Сегодня, 01:40
Фото: atas.info
Плитка шумит, если по ней ходят люди

В Новосибирске на улице Ленина уложили «шумную» плитку

На улице Ленина, где ходят пешеходы, установили шумную плитку, заявляют некоторые СМИ.

По предположению новосибирцев, на пешеходной улице Ленина плитка «шумит» из-за того, что при ее установке рабочие нарушили технику укладки. Покрытие могли уложить неровно или же не закрепить.

Напомним, что улицу Ленина в Новосибирске перекрыли в начале ноября-2022. Центральная улица стала пешеходной до февраля, что и возмутило общественность. Автомобилисты выступили против перекрытия.

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Власти связали перекрытие с тем, что на улице проведут новогодние мероприятия в рамках программы «Новогодняя столица России». Там уже почти все украсили новогодними гирляндами, иллюминациями и многим другим. 

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#Эмилия Губарева#Город#Улица Ленина
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