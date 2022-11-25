В Новосибирске на улице Ленина уложили «шумную» плитку

По предположению новосибирцев, на пешеходной улице Ленина плитка «шумит» из-за того, что при ее установке рабочие нарушили технику укладки. Покрытие могли уложить неровно или же не закрепить.
Напомним, что улицу Ленина в Новосибирске перекрыли в начале ноября-2022. Центральная улица стала пешеходной до февраля, что и возмутило общественность. Автомобилисты выступили против перекрытия.
Власти связали перекрытие с тем, что на улице проведут новогодние мероприятия в рамках программы «Новогодняя столица России». Там уже почти все украсили новогодними гирляндами, иллюминациями и многим другим.