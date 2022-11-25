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Названы места, где новосибирцы чаще всего падают на льду

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
После падения обязательно обратитесь в травмпункты
В Новосибирске увеличилось число обращений в травмпункты из-за падений на льду в связи с наступлением морозов.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 ноября во время «Часа прессы», при каждом обращении в травмпункты, фиксируется место получения травмы.

Чаще всего, местами падений стали дворы и придомовые территории. Кроме того, каждый случай разбирается отдельно.

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Ранее мы рассказывали, когда точно нужно обратиться к врачу после падения. Если вы упали и чувствуете, что вам больно ходить, то в этом случае 100 процентов стоит обратиться к медикам.

При невозможности передвигаться, вызовите на место происшествия скорую помощь. Подробнее читайте в материале.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Гололед#Новосибирск
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