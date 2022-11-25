Названы места, где новосибирцы чаще всего падают на льду

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 ноября во время «Часа прессы», при каждом обращении в травмпункты, фиксируется место получения травмы.
Чаще всего, местами падений стали дворы и придомовые территории. Кроме того, каждый случай разбирается отдельно.
Ранее мы рассказывали, когда точно нужно обратиться к врачу после падения. Если вы упали и чувствуете, что вам больно ходить, то в этом случае 100 процентов стоит обратиться к медикам.
При невозможности передвигаться, вызовите на место происшествия скорую помощь. Подробнее читайте в материале.