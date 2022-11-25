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Новосибирский космонавт Анна Кикина учила детей в невесомости

Сегодня, 02:13
Фото: Роскосмос ВКонтакте
Кикина в космосе уже 45 суток

Космонавт Кикина провела урок в невесомости для школьников из Новосибирска

Сибирячка Анна Кикина провела онлайн-урок для школьников прямо с орбиты МКС, сообщили в новосибирском планетарии.

Уроженка Новосибирска Анна Кикина пообщалась с детьми из юношеского центра «Планетарий». Космонавт рассказала подробности полета, что такое невесомость, праздники космонавтов, как выглядит Новосибирск из Космоса и многие другие интересные моменты.

Напомним, что американский космический корабль Crew Dragon с сибирячкой Анной Кикиной стартовал к МКС 5 октября. Кикина работает в невесомости уде 45 суток. Она пробудет в космосе еще 100.

Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту улетел в космос
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Ранее Анна Кикина обратилась к воспитанникам детского сада № 421 и пообещала, что после полета, она обязательно придет к детям в гости. Видео можно посмотреть по ссылке

#Эмилия Губарева#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Космос#Дети
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