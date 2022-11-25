Уроженка Новосибирска Анна Кикина пообщалась с детьми из юношеского центра «Планетарий». Космонавт рассказала подробности полета, что такое невесомость, праздники космонавтов, как выглядит Новосибирск из Космоса и многие другие интересные моменты.
Напомним, что американский космический корабль Crew Dragon с сибирячкой Анной Кикиной стартовал к МКС 5 октября. Кикина работает в невесомости уде 45 суток. Она пробудет в космосе еще 100.
Ранее Анна Кикина обратилась к воспитанникам детского сада № 421 и пообещала, что после полета, она обязательно придет к детям в гости. Видео можно посмотреть по ссылке.