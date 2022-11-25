Первый рейс из Новосибирска в Бангкок задержали на семь часов

Вылет был запланирован на 07:05 (03:05 мск). Однако затянувшаяся подготовка военного судна заметно передвинула время взлета.



В данный момент ориентировочное время вылета - 14:00 (10:00 по мск). Однако дальнейшее продление ожидания также вероятно.



О новом направлении перелетов из новосибирского аэропорта "Толмачево" Новосибирск - Банкок и Новосибирск - Пхукет писал Atas.info.



Ранее поступала информации об открытие воздушного сообщения с еще одной страной Индокитая. Рейс Новосибирск- Янгон должен связать столицу Сибири с Мьянмой (Бирмой).