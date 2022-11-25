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Первый рейс из Новосибирска в Бангкок задержали на семь часов

Сегодня, 08:43
Фото: atas.info
Аэропорт "Толмачево"
Самолет, который должен перевезти пассажиров из столицы Сибири в крупнейший город Тайланда, оказался не готов к полету.

Вылет был запланирован на 07:05 (03:05 мск). Однако затянувшаяся подготовка военного судна заметно передвинула время взлета.

В данный момент ориентировочное время вылета - 14:00 (10:00 по мск). Однако дальнейшее продление ожидания также вероятно.

О новом направлении перелетов из новосибирского аэропорта "Толмачево" Новосибирск - Банкок и Новосибирск - Пхукет писал Atas.info.

Ранее поступала информации об открытие воздушного сообщения с еще одной страной Индокитая. Рейс Новосибирск- Янгон должен связать столицу Сибири с Мьянмой (Бирмой).

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Задержка#Новосибирск - Бангкок
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