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Прибывающий в Карасук поезд Деда Мороза уже разочаровал полстраны

Сегодня, 10:16
Фото: atas.info
Поезд Деда Мороза в Новосибирске
Поезд Деда Мороза вернется в Новосибирскую область 26 и 27 ноября: в какие города, время прибытия и цена билетов, в материале Atas.info.

Из Великого Устюга по всей России: поезд с Дедушкой Морозом путешествует уже больше месяца. 24 ноября он приехал в Новосибирск и представил яркую праздничную программу. Сотни сибиряков пришли взглянуть на бесплатное анимационное шоу, а также желающие с детьми побывали в резиденции Деда Мороза и прошлись по тематическим вагонам.

 

Фото: atas.info

Всего состав РЖД побывает в 130 городах и поселков. Из Новосибирска поезд поехал до Барнаула, а затем отправится до Славгорода. По четко выстроенному маршруту дедушка заедет 26 ноября в небольшой город Карасук, на станцию «Карасук-1» (16:23-17:40), а затем поедет до Татарска (07:04-08:34) – городка в Новосибирской области. Стоянка состава будет не больше часа – программа бесплатная, так как стоянка у поезда менее двух часов.

Прибывающий в Новосибирск поезд Деда Мороза уже разочаровал полстраны
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Платные билеты были в Новосибирске: цена варьировалась от 1500 до 2500 рублей. Однако не все новогоднее шоу оправдало ожидание россиян. Например, в Кемеровской области визит Деда Мороза обернулся настоящим скандалом и столпотворением. Желающих взглянуть на праздник было много, в итоге дети плакали из-за того, что так и не увидели символ Нового года. К тому же, на вокзал приходили и пьяные люди.

Однако одни нашли для себя только минусы, другие только плюсы. Из хорошего: многим сибирякам понравилось представление и никакой давки на перроне не возникло. К тому же, официальная ВК-группа «Поезд Деда Мороза» публикует только восторженные отзывы, а в комментариях многие благодарят создателей такой программы за настоящую сказку.

Поезд Деда Мороза-2022: билеты в Новосибирске, маршрут и расписание
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#Новосибирская область#Поезд Деда Мороза#Эмилия Губарева
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