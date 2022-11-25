Платные билеты были в Новосибирске: цена варьировалась от 1500 до 2500 рублей. Однако не все новогоднее шоу оправдало ожидание россиян. Например, в Кемеровской области визит Деда Мороза обернулся настоящим скандалом и столпотворением. Желающих взглянуть на праздник было много, в итоге дети плакали из-за того, что так и не увидели символ Нового года. К тому же, на вокзал приходили и пьяные люди.