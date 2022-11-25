Из Великого Устюга по всей России: поезд с Дедушкой Морозом путешествует уже больше месяца. 24 ноября он приехал в Новосибирск и представил яркую праздничную программу. Сотни сибиряков пришли взглянуть на бесплатное анимационное шоу, а также желающие с детьми побывали в резиденции Деда Мороза и прошлись по тематическим вагонам.
Всего состав РЖД побывает в 130 городах и поселков. Из Новосибирска поезд поехал до Барнаула, а затем отправится до Славгорода. По четко выстроенному маршруту дедушка заедет 26 ноября в небольшой город Карасук, на станцию «Карасук-1» (16:23-17:40), а затем поедет до Татарска (07:04-08:34) – городка в Новосибирской области. Стоянка состава будет не больше часа – программа бесплатная, так как стоянка у поезда менее двух часов.
Платные билеты были в Новосибирске: цена варьировалась от 1500 до 2500 рублей. Однако не все новогоднее шоу оправдало ожидание россиян. Например, в Кемеровской области визит Деда Мороза обернулся настоящим скандалом и столпотворением. Желающих взглянуть на праздник было много, в итоге дети плакали из-за того, что так и не увидели символ Нового года. К тому же, на вокзал приходили и пьяные люди.
Однако одни нашли для себя только минусы, другие только плюсы. Из хорошего: многим сибирякам понравилось представление и никакой давки на перроне не возникло. К тому же, официальная ВК-группа «Поезд Деда Мороза» публикует только восторженные отзывы, а в комментариях многие благодарят создателей такой программы за настоящую сказку.