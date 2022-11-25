Голунову окрестили сильнейшей ведьмой Сибири, когда она попала в тройку финалистов 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов». После этого к ней повально начали обращаться за помощью россияне. На днях она приехала в Новосибирск, чтобы земляков «избавить от лишнего гнетущего груза».