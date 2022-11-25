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Проклятые новосибирцы ломанулись на прием к ведьме

Сегодня, 05:56
Фото: Елена Голунова/страница в "ВК"
Ведьма Елена Голунова приехала в Новосибирск очистить земляков от сглаза
Известная ведьма Елена Голунова приехала в Новосибирск, чтобы снять с горожан порчу и проклятья. Прием заявок на сеанс начался вчера, 24 ноября, а свободных мест уже нет.

Голунову окрестили сильнейшей ведьмой Сибири, когда она попала в тройку финалистов 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов». После этого к ней повально начали обращаться за помощью россияне. На днях она приехала в Новосибирск, чтобы земляков «избавить от лишнего гнетущего груза».

«Елена Голунова будет принимать сибиряков до 26 ноября. За сутки к ней уже выстроилась огромная очередь, записаться можно, но, когда она примет вас сказать не могу. Всё зависит от вашей ситуации, проблемы. Должно быть что-то серьезное по здоровью или подозреваете порчу, нужен ритуал. Тогда могут позвать на сеанс в ближайшие дни», - рассказали журналисту Atas.info в приемной экстрасенса.

Колдунья не обещает сибирякам чудес, только, судя по пакету услуг, диагностику, чистку энергетики, ритуальное снятие проклятий и исцеление. И за это придется платить 25 тысяч рублей.

Также представитель Голуновой отметил, что ведьма приезжает в свой родной город очень редко, примерно один раз в три месяца, и не принимает клиентов онлайн. Поэтому такой ажиотаж не удивителен.

#Алина Шефер#Экстрасенс#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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