Голунову окрестили сильнейшей ведьмой Сибири, когда она попала в тройку финалистов 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов». После этого к ней повально начали обращаться за помощью россияне. На днях она приехала в Новосибирск, чтобы земляков «избавить от лишнего гнетущего груза».
«Елена Голунова будет принимать сибиряков до 26 ноября. За сутки к ней уже выстроилась огромная очередь, записаться можно, но, когда она примет вас сказать не могу. Всё зависит от вашей ситуации, проблемы. Должно быть что-то серьезное по здоровью или подозреваете порчу, нужен ритуал. Тогда могут позвать на сеанс в ближайшие дни», - рассказали журналисту Atas.info в приемной экстрасенса.
Колдунья не обещает сибирякам чудес, только, судя по пакету услуг, диагностику, чистку энергетики, ритуальное снятие проклятий и исцеление. И за это придется платить 25 тысяч рублей.
Также представитель Голуновой отметил, что ведьма приезжает в свой родной город очень редко, примерно один раз в три месяца, и не принимает клиентов онлайн. Поэтому такой ажиотаж не удивителен.