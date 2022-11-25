РЭО: Утилизаторы смогут видеть точное местонахождение вторсырья на ЭТП

Ряд новых функций появился в разделе «Лоты». Теперь здесь есть возможность прикреплять изображения при создании лота, указывать сроки для подписания протоколов и договоров. Также в этом разделе можно добавлять сокращения, если у организаций есть варианты сокращенных названий. Например, ГУП, МУП и другие. При отказе от предложения по лоту или при его закрытии организатором возможна нотификация. Раздел пополнился и функциями расчета и отображения комиссии при совершении сделки в случае завершения льготного периода. Появились здесь и новые группы вторсырья.