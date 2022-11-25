РЭО: Утилизаторы смогут видеть точное местонахождение вторсырья на ЭТП

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что компания продолжает работу по расширению функционала ЭТП и стремится сделать ее более удобной. На Бирже ВМР есть возможность размещения лотов, заключения сделок по переработке отходов. Также на площадке доступны функции по переработке мусора и купле-продажи вторсырья и вторичных ресурсов, пишет канал 360tv.ru.
Буцаев напомнил, что площадка работает на домене Российского экологического оператора. На сервисе работает форма обратной связи, через которую пользователи могут направлять свои отзывы и вопросы. Ключевая задача Биржи ВМР заключается в том, чтобы добиться прозрачности в отрасли обращения с отходами и в сфере исполнения РОП. Предполагается, что через площадку пользователи смогут отслеживать полный цикл движения отходов в России.
Ряд новых функций появился в разделе «Лоты». Теперь здесь есть возможность прикреплять изображения при создании лота, указывать сроки для подписания протоколов и договоров. Также в этом разделе можно добавлять сокращения, если у организаций есть варианты сокращенных названий. Например, ГУП, МУП и другие. При отказе от предложения по лоту или при его закрытии организатором возможна нотификация. Раздел пополнился и функциями расчета и отображения комиссии при совершении сделки в случае завершения льготного периода. Появились здесь и новые группы вторсырья.
Разработчики усовершенствовали и раздел «Тарифы», добавив нотификацию на почту о приближении срока оплаты по тарифному плану. Также здесь появилась возможность продлевать тариф и предупреждать в случае «даунгрейдинга» тарифного плана.
Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов рассказал о функции добавления для фактического адреса геокоординат. Это позволит уточнить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. Также в личном кабинете будут отображаться замороженные средства в сделках.
ЭТП предусматривает обязательную верификацию утилизаторов в реестре ЕФГИС УОИТ (Единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров). В эту систему будут поступать все сведения о сделках. Включение в реестр предполагает подтверждение утилизатором своей мощности.
Напомним, что Биржа ВМР была разработана в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».