Российские мотолюбители получат возможность приобрести новый недорогой мотоцикл

После приобретения индийской компании Mahindra Peugeot выпустил несколько новых моделей, однако все они были скутерами, пишет Pravda.Ru.
Мотоцикл оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 292,4 куб. см мощностью 29 л. с., с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Байк оборудован светодиодной оптикой и цветным TFT-дисплеем, а объем топливного бака составляет 12,5 литра, и этого запаса хватит на несколько сотен километров.
Стоимость нового мотоцикла пока не называется; известно лишь, что он поступит в продажу ближе к весне будущего года.