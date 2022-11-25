Российские мотолюбители получат возможность приобрести новый недорогой мотоцикл

Мотоцикл оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 292,4 куб. см мощностью 29 л. с., с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Байк оборудован светодиодной оптикой и цветным TFT-дисплеем, а объем топливного бака составляет 12,5 литра, и этого запаса хватит на несколько сотен километров.