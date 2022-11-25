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Российские мотолюбители получат возможность приобрести новый недорогой мотоцикл

Сегодня, 15:59
Фото: piqsels.com
На мотосалоне EICMA-2022 в Милане французская компания Peugeot Motocycles представила новинку — мотоцикл PM-01 300, который вписывается в класс машин на 300 кубических сантиметров и сможет составить достойную конкуренцию Honda CB300R и BMW G 310 R.

После приобретения индийской компании Mahindra Peugeot выпустил несколько новых моделей, однако все они были скутерами, пишет Pravda.Ru.

Мотоцикл оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 292,4 куб. см мощностью 29 л. с., с электронным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Байк оборудован светодиодной оптикой и цветным TFT-дисплеем, а объем топливного бака составляет 12,5 литра, и этого запаса хватит на несколько сотен километров.

Стоимость нового мотоцикла пока не называется; известно лишь, что он поступит в продажу ближе к весне будущего года.

#Технологии
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