Теплая зима постучится в Новосибирск – в декабре аномально потеплеет до 0 градусов

Экстремальное потепление придет в мегаполис не сразу, холода до -19°C задержатся в первой декаде декабря. С середины месяца температура воздуха начнет постепенно подниматься до -7…-14 по Цельсию. Об этом говорит прогноз сервиса Gismeteo.