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Теплая зима постучится в Новосибирск – в декабре аномально потеплеет до 0 градусов

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
Декабрь 2022 года порадует жителей Новосибирска теплой и снежной погодой

Аномально теплый декабрь обещают синоптики в Новосибирске

Декабрь 2022 года порадует жителей Новосибирска теплой и снежной погодой. Онлайн сервисы сделали прогноз на первый месяц зимы – ни одни из них не обещает лютые морозы.

Экстремальное потепление придет в мегаполис не сразу, холода до -19°C задержатся в первой декаде декабря. С середины месяца температура воздуха начнет постепенно подниматься до -7…-14 по Цельсию. Об этом говорит прогноз сервиса Gismeteo.

По их данным, в течение всего месяца наблюдаются легкие снегопады, местами даже кратковременные дожди, а 21 декабря и вовсе столбики термометра поднимутся до 0°C.

Аналогичный прогноз дает сервис world-weather. В среднем дневная температура воздуха составит -15°C, ночная установится на уровне -20. И это только в первые дни декабря. Уже с 10 числа месяца начнется аномальное таяние снега при -5…-12°C.

Сервис Яндекс.Погода обещает новосибирцам один ясный день в декабре и 18 облачных. Остальные будут дождливыми и снежными. Порывы ветра в начале зимы в среднем составят 5,6 м/с, температура воздуха -12°C.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Потепление
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