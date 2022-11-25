Теплая зима постучится в Новосибирск – в декабре аномально потеплеет до 0 градусов

Экстремальное потепление придет в мегаполис не сразу, холода до -19°C задержатся в первой декаде декабря. С середины месяца температура воздуха начнет постепенно подниматься до -7…-14 по Цельсию. Об этом говорит прогноз сервиса Gismeteo.
По их данным, в течение всего месяца наблюдаются легкие снегопады, местами даже кратковременные дожди, а 21 декабря и вовсе столбики термометра поднимутся до 0°C.
Аналогичный прогноз дает сервис world-weather. В среднем дневная температура воздуха составит -15°C, ночная установится на уровне -20. И это только в первые дни декабря. Уже с 10 числа месяца начнется аномальное таяние снега при -5…-12°C.
Сервис Яндекс.Погода обещает новосибирцам один ясный день в декабре и 18 облачных. Остальные будут дождливыми и снежными. Порывы ветра в начале зимы в среднем составят 5,6 м/с, температура воздуха -12°C.