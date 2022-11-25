Ранее горожане обратились в мэрию с жалобой на применение реагента, которым обрабатывают скользкие тротуары и дороги. С их слов, машины и обувь из-за него постоянно грязные. Новосибирцы недовольны "Бионордом" и хотели бы, чтобы его заменили на песок или щебень.