Применение реагента "Бионорд" позволяет эффективно бороться с наледью на проезжей части. Муниципалитет продолжит его использование на протяжении зимы, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу, 25 ноября.
"Реагенты хорошо работают при низких температурах. При минус 20 градусах реагент топит снег. И теперь задача убрать вовремя кашу, которая в результате образуется. Здесь нужно повысить требовательность с наших организаций", - сообщил мэр в ходе онлайн-встречи с журналистами, подчеркнув, что сейчас дорожные службы успевают убрать "кашу" в приемлемые сроки.
Ранее горожане обратились в мэрию с жалобой на применение реагента, которым обрабатывают скользкие тротуары и дороги. С их слов, машины и обувь из-за него постоянно грязные. Новосибирцы недовольны "Бионордом" и хотели бы, чтобы его заменили на песок или щебень.