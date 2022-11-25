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В мэрии Новосибирска довольны использованием реагента "Бионорд" на дорогах

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В мэрии говорят, что вовремя убирают "кашу" с проезжей части

В Новосибирске не будут отказываться от применения реагента "Бионорд"

Снегоплавильный реагент "Бионорд" показал высокую эффективность на дорогах Новосибирска. Мэр Анатолий Локоть заявил, что менять режим его использования или отказываться от его применения власти не будут

Применение реагента "Бионорд" позволяет эффективно бороться с наледью на проезжей части. Муниципалитет продолжит его использование на протяжении зимы, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу, 25 ноября.

"Реагенты хорошо работают при низких температурах. При минус 20 градусах реагент топит снег. И теперь задача убрать вовремя кашу, которая в результате образуется. Здесь нужно повысить требовательность с наших организаций", - сообщил мэр в ходе онлайн-встречи с журналистами, подчеркнув, что сейчас дорожные службы успевают убрать "кашу" в приемлемые сроки.

Ранее горожане обратились в мэрию с жалобой на применение реагента, которым обрабатывают скользкие тротуары и дороги. С их слов, машины и обувь из-за него постоянно грязные. Новосибирцы недовольны "Бионордом" и хотели бы, чтобы его заменили на песок или щебень.

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