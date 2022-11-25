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Posted 25 ноября 2022, 10:09

Published 25 ноября 2022, 10:09

Modified 25 ноября 2022, 10:18

Updated 25 ноября 2022, 10:18

В Новосибирске продлили строительство развязок к четвертому мосту до 2023 года

25 ноября 2022, 10:09
Видеозапись с дрона, пролетающего над стройкой моста через Обь, опубликовала группа компаний «ВИС», съемка запечатлела переправу и новую дорогу, которая соединит Ипподромскую и Станционную улицы.

В подрядной организации, которая занимается возведением моста, сообщили, что строительство ведется по графику.

На сегодняшний день завершена установка перемычки пилона на высоте 67,6 метров, на правом берегу мостостроители собирают 380 метровый пролет, на левом прокладывают тоннели под железной дорогой.

- Конструкция, общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метров над уровнем земли и смонтирована в проектное приложение, — комментируют ход работ авторы ролика.

Торжественное открытие моста запланировано на конец 2023 года.

Ранее новосибирские власти перекрыли проезд по перекрёстку Планировочной и Ватутина из-за возведения четвертого моста. 

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#Транспорт#Новосибирск#Строительство#ВИС#Мост
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