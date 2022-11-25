В Новосибирске продлили строительство развязок к четвертому мосту до 2023 года

Видеозапись с дрона, пролетающего над стройкой моста через Обь, опубликовала группа компаний «ВИС», съемка запечатлела переправу и новую дорогу, которая соединит Ипподромскую и Станционную улицы.