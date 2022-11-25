ООО "Орбита" из Оренбурга – "темная лошадка". Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была учреждена 31 октября 2022 года, судя по всему, специально для участия в конкурсе. В качестве единственного вида деятельности указан "Сбор неопасных отходов". Но естественно, что никакой подобной деятельностью форма попросту не успела заняться, в то время. как согласно конкурсным требованиям, у претендентов должен быть опыт работы в "мусорной" сфере в течение нескольких лет. Однако в качестве бенефициара ООО "Орбита" указан Сергей Черный – оренбургский бизнесмен, контролирующий более половины компании. Он же является держателем более половины акций ООО "Природа" – крупной компании из Оренбурга, которая занимается сбором отходов. Выручка компании в 2021 году составила 2 млрд рублей, число сотрудников 817 человек.