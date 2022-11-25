В пятницу, 25 ноября, конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками от претендентов на участие в концессионном соглашении на строительство мусорных полигонов с мусороперерабатывающими комплексами в районе Верх-Тулы и села Раздольное. Всего на конкурс поступило пять заявок.
Три заявки поступили на заключение соглашения на строительство Правобережного полигона - от ООО "Орбита" из Оренбурга, АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" и МУП "Спецавтохозяйство". Последние две компании из Новосибирска.
Две заявки поданы на строительство Левобережного полигона у Верх-Тулы – опять от ООО "Орбита" и от МУП "Спецавтохозяйство".
Среди этих трех претендентов наиболее известно МУП "Спецавтохозяйство" – одна из крупнейших компаний по транспортировке мусора в Новосибирске и один из кредиторов регионального оператора по обращению с отходами "Экология-Новосибирск". Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составляет 72 188 000 рублей. Стоит напомнить, что во время забастовки водителей мусоровозов в апреле 2022 года именно муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" в авральном режиме бросили на вывоз мусора из разных районов города, которые до этого обслуживали коммерческие компании.
АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" – крупное предприятие по производству гофрованной бумаги, картоны и упаковочной тары из них с использованием переработанного вторсырья. Производство расположено в поселке Красный Яр Новосибирского района. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 201 354 000 рублей. Единоличным владельцем компании и ее директором является Игорь Диденко, муж вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Ирины Диденко.
ООО "Орбита" из Оренбурга – "темная лошадка". Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была учреждена 31 октября 2022 года, судя по всему, специально для участия в конкурсе. В качестве единственного вида деятельности указан "Сбор неопасных отходов". Но естественно, что никакой подобной деятельностью форма попросту не успела заняться, в то время. как согласно конкурсным требованиям, у претендентов должен быть опыт работы в "мусорной" сфере в течение нескольких лет. Однако в качестве бенефициара ООО "Орбита" указан Сергей Черный – оренбургский бизнесмен, контролирующий более половины компании. Он же является держателем более половины акций ООО "Природа" – крупной компании из Оренбурга, которая занимается сбором отходов. Выручка компании в 2021 году составила 2 млрд рублей, число сотрудников 817 человек.
Подведение итогов конкурса ожидается во вторник, 29 ноября, сообщил редакции информированный источник в региональном правительстве. Объем инвестиций, которые должен вложить концессионер чуть меньше 3.5 млрд. рублей для Раздольного и 3.243 млрд. рублей для Верх-Тулы. Комплексы должны быть построены за три года. Концессия рассчитана на 25 лет.
Напомним, что первый проект так называемой "мусорной концессии" разработан в 2016 году, соглашение о строительстве двух полигонов было подписано между региональным правительством и группой "ВИС". Власти долгое время старались не афишировать этот документ. Содержание договора попало в СМИ только спустя несколько месяцев, а в 2017 году прошла серия уличных акций протеста. В результате в конце 2017 новый губернатор Андрей Травников заявил, что концессия будет расторгнута в ближайшее время.
Но своих слов чиновник не сдержал. Начался долгий процесс по изменению параметров соглашения, сопровождаемый акциями протеста жителей сел Раздольненского и Плотниковского сельсоветов, где планировалось размещение гигантской свалки.
И только в мае 2022 года было объявлено о расторжении концессионного соглашения. "Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности", - констатировал Андрей Травников.
И буквально тут же было объявлено о планах приступить к подготовке новой концессии. Ее параметры так же вызвали критику экспертов, которые говорят, что новый вариант еще хуже, чем предыдущий. Что-же касается мест захоронения отходов, то они остались практически неизменными: недалеко от села Раздольное и поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов продолжают борьбу за перенос планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Правительству Новосибирской области предложены альтернативные варианты размещения свалок с мусороперерабатывающими комплексами, однако чиновники на открытое письмо активистов не реагируют. Жители Новосибирского района, в свою очередь, намерены отстаивать право на качественную жизнь в судебном порядке.