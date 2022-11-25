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В Новосибирске закрывают до апреля перекресток Ватутина и Планировочной

Сегодня, 12:48
Фото: atas.info
Строящийся "Четвертый" мост через Обь
Движение на перекрестке улиц Ватутина и Планировочной в Новосибирске с 17 декабря перекроют на четыре месяца - до 1 апреля будущего года - из-за строительства “Четвертого” моста, сообщает городская администрация.

Ограничение связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске»”, - говорится в сообщении.

Объезжать перекрытый участок советуют по улицам Планировочная и Выставочная.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил сроки введения в эксплуатацию нового моста через Обь. По его словам, к концу 2023 года объект будет сдан.

В Новосибирске продлили строительство развязок к четвертому мосту до 2023 года
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#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Перекресток#Движение#Ограничение
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