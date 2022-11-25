В Новосибирске закрывают до апреля перекресток Ватутина и Планировочной

“Ограничение связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске»”, - говорится в сообщении.