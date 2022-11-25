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Posted 25 ноября 2022, 06:13

Published 25 ноября 2022, 06:13

Modified 25 ноября 2022, 06:16

Updated 25 ноября 2022, 06:16

Работы вел один из крупнейших подрядчиков Новосибирска, компания "Перлит Строй"

В Новосибирске завершили ремонт Гусинобродского шоссе на два месяца позже срока

25 ноября 2022, 06:13
Фото: atas.info. Работы вел один из крупнейших подрядчиков Новосибирска, компания "Перлит Строй"

Гусинобродское шоссе в Новосибирске отремонтировали на два месяца позже, чем обещали

На Гусинобородском шоссе сняты все ограничения на движение автомобилей после завершения ремонта дорожного полотна. Работы завершили значительно позже намеченного срока

Все препятствия для движения машин по Гусинобродскому шоссе сняты, ремонт автомагистрали завершен. Об этом сообщил мэр Новосибирска в пятницу, 25 ноября.

"Работы все выполнены, в следующем году осталось посеять зеленую траву на газонах, но этим будут заниматься, когда сойдет снег, в весенне-летний период", - сказал Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.

Первоначально работы должны были завершить 1 октября. Потом срок окончания реконструкции сдвинули на месяц. Но и 1 ноября дорожники объект не сдали. В ответ Анатолий Локоть заявил, что "последние ножницы" – 20 ноября. Если все работы не будут завершены и к этому сроку, то город ждут серьезные последствия. "Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - подчеркивал мэр Новосибирска.

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Реконструкция Гусинобродского шоссе с расширением до четырех полос идет по федеральной программе "Безопасные качественные дороги" в несколько этапов, начиная с 2020 года. Работы ведет компания "Перлит Строй", входящая в топ-5 ведущих подрядчиков города.  Компания принадлежит бизнесмену Коле Кулиджаняну и из года в год получает крупные подряды. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей.

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