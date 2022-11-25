В Новосибирске завершили ремонт Гусинобродского шоссе на два месяца позже срока

Posted 25 ноября 2022, 06:13
Published 25 ноября 2022, 06:13
Modified 25 ноября 2022, 06:16
Updated 25 ноября 2022, 06:16
Все препятствия для движения машин по Гусинобродскому шоссе сняты, ремонт автомагистрали завершен. Об этом сообщил мэр Новосибирска в пятницу, 25 ноября.
"Работы все выполнены, в следующем году осталось посеять зеленую траву на газонах, но этим будут заниматься, когда сойдет снег, в весенне-летний период", - сказал Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.
Первоначально работы должны были завершить 1 октября. Потом срок окончания реконструкции сдвинули на месяц. Но и 1 ноября дорожники объект не сдали. В ответ Анатолий Локоть заявил, что "последние ножницы" – 20 ноября. Если все работы не будут завершены и к этому сроку, то город ждут серьезные последствия. "Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - подчеркивал мэр Новосибирска.
Реконструкция Гусинобродского шоссе с расширением до четырех полос идет по федеральной программе "Безопасные качественные дороги" в несколько этапов, начиная с 2020 года. Работы ведет компания "Перлит Строй", входящая в топ-5 ведущих подрядчиков города. Компания принадлежит бизнесмену Коле Кулиджаняну и из года в год получает крупные подряды. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей.