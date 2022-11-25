Первоначально работы должны были завершить 1 октября. Потом срок окончания реконструкции сдвинули на месяц. Но и 1 ноября дорожники объект не сдали. В ответ Анатолий Локоть заявил, что "последние ножницы" – 20 ноября. Если все работы не будут завершены и к этому сроку, то город ждут серьезные последствия. "Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - подчеркивал мэр Новосибирска.