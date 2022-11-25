Валерий Лимаренко: среди первоочередных задач – газификация региона

Во время рабочей поездки в Корсаковский район губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проверил, как организована работа по догазификации частного сектора.
Губернатор поставил задачу максимально газифицировать островной регион. Сейчас по всей территории идёт перевод энергообъектов на газ, голубое топливо приходит и в частный сектор. В этом году к экологически чистому топливу должны подключить 1500 домовладений в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Тымовском районах. Всего в ближайшие годы догазифицируют свыше 5500 домов.
В Корсаковском районе глава региона посетил один из частных домов на улице Байкальской, куда недавно пришёл газ. Хозяева дома довольны: ведь голубое топливо – это удобство и экологичность, и также практичность. Использование газа выходит намного экономнее по сравнению с углём и дровами. Затраты на подготовку домовладения к приёму газа недёшевы, но хозяева уверены, что все расходы быстро окупятся. К тому же помогают действующие в регионе меры поддержки.
Так, хозяевам-пенсионерам возместили часть затрат на подключение своего дома к чистому топливу - выплатили 152 тыс. рублей из областного бюджета. Еще 57 тыс. рублей, потраченные на внутридомовое газовое оборудование, компенсировал муниципалитет.
– Порядка 150 адресов в Корсаковском районе уже готовы к приёму газа. Нужно в ближайшее время обеспечить по этим адресам пуск экологически чистого топлива, чтобы люди могли отапливать жилье по разумной цене. Кроме того, всем желающим подключить свои дома к газу мы оказываем помощь с оформлением документов и предоставляем меры поддержки, – отметил Валерий Лимаренко.
Портал Sakh.online напоминает, что в Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с ПАО «Газпром» реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года чистое топливо должно прийти во все районы островной области. На Курилах предусмотрена газификация за счёт доставки использования сжиженного природного газа.