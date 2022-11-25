Валерий Лимаренко: среди первоочередных задач – газификация региона

В Корсаковском районе глава региона посетил один из частных домов на улице Байкальской, куда недавно пришёл газ. Хозяева дома довольны: ведь голубое топливо – это удобство и экологичность, и также практичность. Использование газа выходит намного экономнее по сравнению с углём и дровами. Затраты на подготовку домовладения к приёму газа недёшевы, но хозяева уверены, что все расходы быстро окупятся. К тому же помогают действующие в регионе меры поддержки.