В субботу, 26 ноября, в банкетном зал киноконцертного комплекса им. Маяковского на первый фестиваль моды и красоты "Образ" собрались новосибирские предприниматели, работающие в области, красоты и здоровья, производители одежды под авторскими брендами, работали барбершопы и коснультаты по макияжу. Все это мероприятие было задумано муниципалитетом, чтобы поддержать сферу малого и среднего бизнеса и познакомить горожан с местным сегментом бьюти-сферы.
"В тесноте, да не в обиде". Банкетный зал явно тесноват для размещения стендов и вешалок. В этот день в ККК им.Маяковского проходили и другие мероприятия, поэтому гостей фестиваля встречал не аромат модных духов, а запах попкорна и детский смех.
По соседству с продукцией мини-ателье расположились продавцы бижутерии и различных магических аксессуаров. Например, можно было купить резную свечу ручной работы с заговором "на любовь". Однако продавцы предупреждают: отдельно свеча не работает. Для достижения результата нужно впридачу купить флакончик специального масла.
Молодежная коллекция худи, свитшотов и костюмов оверсайз не блещет авторскими особенностями. С другой стороны, нужен ли какой-то новый взгляд на удобную утилитарную одежду?
На многих стендах с косметикой можно было получить подробную консультацию об особенностях ее изготовления и применения.
В других же случаях продавцы просто занимались торговлей, намекая, что представленные бренды досточно известны, чтобы что-то рассказывать дополнительное. А самые любопытные могут найти информацию в интернете.
Важной составляющей фестиваля стал шоу-показ одежды от новосибирских дизайнеров. И здесь мнения публики разошлись. Модные блогеры изображали восторг и снимали все происходяшее в центре зала на камеры смартфонов. Обычные посетители зачастую пожимали плечами, и судя по их реакции, люди ожидали увидеть более красочное шоу.
"Ожидания несколько обмануты: хотелось больше новосибирских брендов, знакомства с мелкими ателье и мастерскими. Они были, но слишком ничтожны на фоне салонов красоты и различных раскрученных фабрик", - поделилась впечателениями одна из посетительниц фестиваля.
Работа фестиваля продолжится завтра, в воскресенье, 27 ноября. Так что каждый желающий может составить собственное мнение.