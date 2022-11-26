В субботу, 26 ноября, в банкетном зал киноконцертного комплекса им. Маяковского на первый фестиваль моды и красоты "Образ" собрались новосибирские предприниматели, работающие в области, красоты и здоровья, производители одежды под авторскими брендами, работали барбершопы и коснультаты по макияжу. Все это мероприятие было задумано муниципалитетом, чтобы поддержать сферу малого и среднего бизнеса и познакомить горожан с местным сегментом бьюти-сферы.