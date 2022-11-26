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Новую школу построят в Ленинском районе Новосибирска

Сегодня, 03:58
В школе будут группы продленного дня и кабинеты дополнительного образования

Школа на улице Забалуева в Новосибирске обойдется в 1.6 млрд рублей

Мэрия Новосибирска объявила тендер на проектирование и строительство школы на улице Забалуева. Начальная стоимость контракта 1.6 млрд рублей

Электронный конкурс по выбору подрядчика для строительства школы на улице Забалуева в Ленинском районе объявила мэрия Новосибирска. Как сказано на сайте госзакупок, победитель должен будет разработать проект, построить и сдать в эксплуатацию учебное заведение, рассчитанное на обучение 825 школьников в одну смену. Стоимость всех работ оценена в 1.621 млрд рублей.

Школа, которую собираются построить по адресу ул. Забалуева, 100, недалеко от железнодорожной станции "Пригородный простор", будет оборудована помещениями для групп продленного дня, занятий лечебной физкультурой, классами дополнительного образования. Рядом должен появиться пришкольный стадион с полем для мини-футбола и тренажерами. Строительство предполагается завершить до конца 2023 года.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Строительство
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