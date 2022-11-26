Электронный конкурс по выбору подрядчика для строительства школы на улице Забалуева в Ленинском районе объявила мэрия Новосибирска. Как сказано на сайте госзакупок, победитель должен будет разработать проект, построить и сдать в эксплуатацию учебное заведение, рассчитанное на обучение 825 школьников в одну смену. Стоимость всех работ оценена в 1.621 млрд рублей.