В Новосибирске троллейбус № 29 вернут на привычный маршрут

В понедельник, 28 ноября, в полном объеме будет восстановлено движение по троллейбусному маршруту № 29, который связывает Северо-Чемской жилмассив и площадь Маркса. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, к этому времени будут полностью завершены ремонтные работы на мосту через реку Тула и все препятствие для движение троллейбусов будут устранены.