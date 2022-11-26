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Posted 26 ноября 2022, 02:35

Published 26 ноября 2022, 02:35

Modified 26 ноября 2022, 02:37

Updated 26 ноября 2022, 02:37

Завершается ремонт моста через Тулу, который мешал движению

В Новосибирске троллейбус № 29 вернут на привычный маршрут

26 ноября 2022, 02:35
Фото: 1MI. Завершается ремонт моста через Тулу, который мешал движению

Движение троллейбуса № 29 в Новосибирске будет восстановлено по привычному маршруту

Троллейбусный маршрут № 29 полностью восстановит движение по своему маршруту в понедельник, 28 ноября. Ремонтные работы, мешавшие работе транспорта, завершаются

В понедельник, 28 ноября, в полном объеме будет восстановлено движение по троллейбусному маршруту № 29, который связывает Северо-Чемской жилмассив и площадь Маркса. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, к этому времени будут полностью завершены ремонтные работы на мосту через реку Тула и все препятствие для движение троллейбусов будут устранены.

Ремонт моста серьезно затянулся из-за отсутствия материалов для ремонта так называемых деформационных швов. Ранее предполагалось использовать импортные компоненты, но после введения санкций поставки были прекращены. На поиск и закупку отечественных аналогов ушло длительное время.

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