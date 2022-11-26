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Застройщик из Академгородка арестован по подозрению в мошенничестве

Сегодня, 03:05
Фото: 1MI
Дело строителя из Академгородка расследуют не первый год

Суд арестовал директора "АкадемМедСтрой" за махинации с деньгами дольщиков

Суд отправил под домашний арест директора компании "АкадемМедСтрой" Александра Корсакова. Его подозревают в мошенничестве со средствами дольщиков

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест генерального директора строительной компании "АкадемМедСтрой" Александра Корсакова. Ему предъявлено обвинение по  ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Речь идет о махинациях с деньгами дольщиков дома № 38 по Бульвару Молодежи. Его строительство было остановлено в 2017 году. Остался незавершенным и соседний дом № 40. Дольщики вынуждены были завершать строительство своими силами.

Александр Корсаков в 2020 году был признан банкротом.

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