Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест генерального директора строительной компании "АкадемМедСтрой" Александра Корсакова. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Речь идет о махинациях с деньгами дольщиков дома № 38 по Бульвару Молодежи. Его строительство было остановлено в 2017 году. Остался незавершенным и соседний дом № 40. Дольщики вынуждены были завершать строительство своими силами.
Александр Корсаков в 2020 году был признан банкротом.