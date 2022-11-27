В декабре поступление пособий ожидают семьи с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Также семьи военных и сотрудников силовых структур, люди с инвалидностью и другие.
Детям до исполнения 7-летнего возраста пособия начисляет соцзащита, а остальным ПФР. И у каждой структуры свой отдельный график начисления.
Пенсионный фонд начисляет все выплаты единым днем – 3 числа каждого месяца. В декабре это число выпадает на субботу, поэтому деньги придет досрочно – в пятницу, 2 декабря.
Если родители детей в возрасте от 8 до 17 лет получают пособие через Почту России, то нужно следовать графику работы отделения, возле которого проживаете. Сроки доставки средств – с 1 по 25 декабря.
Обычно семьям в Новосибирской области выдают деньги в эти даты: 4, 11, 18 или 25 числа месяца. В каждом регионе сроки и даты разные.
Данное пособие начисляет соцзащита и график утверждается в каждом регионе свой. В Новосибирске планируется отправить деньги на банковские карты со 2 по 18 декабря.
Напомним, с 1 января 2023 года семьи с детьми начнут получать единое пособие. Его смогут оформить родители на ребенка с момента рождения до его 17-летия.
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