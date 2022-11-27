Избитая охранником бизнес-центра собака умерла в Новосибирске

«Состояние собаки резко ухудшилось на днях, начались судороги, отдышка. Она была больна раком, и полученные недавно травмы она не пережила», - рассказали Atas.info зоозащитники.
Напомним, 23 ноября неравнодушные новосибирцы пустили на обогрев в бизнес-центре на улице Сакко и Ванцетти дрожащую от холода собаку. Её заметил охранник и пинками принялся выгонять.
Мужчина ударил овчарку ногой по голове, от чего она чуть не потеряла сознание. Очевидцы оперативно увезли животное к волонтерам, но они уже не смогли ей помочь.
Напомним, ранее одна из жительниц Новосибирска жестоко избила свою собаку на глазах у прохожих. На женщину пожаловались зоозащитникам.