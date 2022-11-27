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Избитая охранником бизнес-центра собака умерла в Новосибирске

Сегодня, 05:47
Фото: Animal_nsk
Скончалась собака, которую избил охранник бизнес-центра в Новосибирске
Волонтеры сообщили о гибели собаки, которую пинками выгнал на улицу охранник бизнес-центра в Новосибирске. На её лечение ещё три дня назад собирали деньги с горожан.
«Состояние собаки резко ухудшилось на днях, начались судороги, отдышка. Она была больна раком, и полученные недавно травмы она не пережила», - рассказали Atas.info зоозащитники.

Напомним, 23 ноября неравнодушные новосибирцы пустили на обогрев в бизнес-центре на улице Сакко и Ванцетти дрожащую от холода собаку. Её заметил охранник и пинками принялся выгонять.

В Новосибирске охранник избил собаку, которую пустили погреться
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Мужчина ударил овчарку ногой по голове, от чего она чуть не потеряла сознание. Очевидцы оперативно увезли животное к волонтерам, но они уже не смогли ей помочь.

Напомним, ранее одна из жительниц Новосибирска жестоко избила свою собаку на глазах у прохожих. На женщину пожаловались зоозащитникам.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Собака#Погиб
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