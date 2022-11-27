Лютые морозы ударят по Новосибирску: прогноз погоды на неделю-28 ноября по 4 декабря

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют, что рабочая неделя начнется с резкого понижения температуры воздуха до -29 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и ветре, скорость которого достигнет 7 м/с. В ночь на вторник, 29 ноября, столбики термометра опустятся до -35 по Цельсию, а днем слегка потеплеет до -19…-24.
Сервис Gismeteo дает самый позитивный прогноз на следующую неделю. По их данным, со среды по пятницу (с 30 ноября по 2 декабря), в среднем дневная температура установится в районе -17 градусов, по ночам может холодать -24.
В эти морозные дни снегопадов можно не ждать. Обещают только ветер, порывы которого местами могут усилиться до 13 м/с.
На основе усредненных данных сервис Яндекс.Погоды прогнозирует 20-градусный мороз в первые зимние выходные, с 3 по 4 декабря. При этом отмечают, что на улице будет ощущаться, как при -30. Влажность в атмосфере достигнет 81%, а ветер в среднем разогнется до 5 м/с.