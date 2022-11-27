Лютые морозы ударят по Новосибирску: прогноз погоды на неделю-28 ноября по 4 декабря

На основе усредненных данных сервис Яндекс.Погоды прогнозирует 20-градусный мороз в первые зимние выходные, с 3 по 4 декабря. При этом отмечают, что на улице будет ощущаться, как при -30. Влажность в атмосфере достигнет 81%, а ветер в среднем разогнется до 5 м/с.