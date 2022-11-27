"Если летом, во время поездки в метро, обратить внимание на стопы сидящих пассажиров, то у большей части будут заметны признаки продольного или поперечного плоскостопия.
Этот факт будет очевиден не только мне, занимающемуся более 35 лет лечением пациентов с болезнями стоп, но и любому здравомыслящему человеку. Судить о наличии деформации стопы можно не только по прямым признакам (отклонение пяток, молоткообразные пальцы стоп, «косточки»), но и по косвенным: деформированная обувь, неровно сношенные каблуки" - говорит Игорь Пахомов, заведующий отделением хирургии стопы и голеностопного сустава Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, травматолог-ортопед, д-р мед.наук.
Научные исследования подтверждают, что от 40% до 80% людей, особенно в развитых странах, имеют статические деформации стоп - это продольное плоскостопие, как один из вариантов, плоско-вальгусная деформация и поперечное плоскостопие, а также их сочетание. Более того, заболеваемость статическими поражениями стоп имеет выраженную тенденцию к росту.
С появлением феномена прямохождения человека, стопа, как орган, столкнулась с принципиально новыми «требованиями» к ее анатомии и функции. Естественная эволюция стопы «не успела» за всеми, предъявляемыми к ней требованиями. Вес, который раньше распределялся на четыре конечности, стал нагружать только ноги, следовательно, нагрузка на них увеличилась вдвое. Это объясняет появление болезней стопы.
Важным фактором развития плоскостопия и других деформаций скелета является недостаток полезных веществ в рационе, особенно витамина D и витамина С. Недостаток солнечных лучей также является фактором риска. Новосибирская область, Сибирь - относятся к регионам, находящимся в неблагоприятной позиции по этим явлениям.
Немаловажным фактором развития плоскостопия являются естественные причины. С возрастом ослабевает зрение, суставы теряют подвижность, кожа — эластичность, а стопа — свод.
Практически у всех после 40 лет в результате ослабевания мышц голени и потери эластичности связок стоп начинается медленное снижение высоты свода стопы. Замедлить этот процесс мы можем включением в нашу жизнь физических упражнений, занятий фитнесом, бегом на свежем воздухе.
Плоскостопие можно назвать болезнью цивилизации, потому что в наше время доказана прямая связь плоскостопия с малоподвижным образом жизни, недостаточной развитостью мышечного корсета, а также приверженностью молодых людей сидячему образу жизни. То же можно сказать и о проблеме избыточного веса, который негативно влияет на развитие плоскостопия.
К самым тяжелым и трудно исправимым формам плоскостопия приводят различные заболевания: ревматоидный артрит, сахарный диабет, поражения центральной и периферической нервной системы, включая внутриутробные, при которых могут возникнуть осложнения вплоть до угрозы ампутации конечности - предупреждает травматолог-ортопед Игорь Пахомов.
Врачи, работающие в составе призывной комиссии, имеют полную информацию о степени годности каждого призывника, основываясь на клинической картине и дополнительных методах исследования. Тяжелые степени плоскостопия могут оказаться причинами ограниченной годности к службе в рядах вооруженных сил.
Наиболее физиологично для стопы – ходьба босиком по естественной поверхности, песку или траве, но острые горные породы, снег и лед вынудили человечество совершить гениальное изобретение — обувь. Существует тысячи образцов обуви, в том числе, не всегда полезные, а иногда и опасные образцы - обувь с узким носом или на высокой шпильке.
При выборе обуви важно учитывать ее функциональность. Существует спортивная обувь, обувь для повседневной носки, обувь для занятий определенными видами спорта (альпинизм, футбол и пр).
Большинство людей выбирает обувь, руководствуясь не удобством или сезонностью, а актуальностью модели, например, носят туфли на шпильке каждый день или легкие кроссовки всю зиму. Результатом становится не только деформация стопы в виде плоскостопия, но и поражения смежных суставов и другие, не менее серьезные заболевания.
Наиболее опасно развитие плоскостопия на фоне ревматоидного артрита, сахарного диабета и неврологических заболеваний. Опасность заключается в высоком риске возникновения трофических язв в местах, повторяющегося во время ходьбы контакта стопы с частями обуви. Возникающая трофическая язва является воротами инфекции и угрожает развитием тяжелых осложнений. Важно при первых признаках плоскостопия обратиться к врачу и вовремя начать лечение.
Врачи ННИИТО знают, как облегчить состояние при разных степенях плоскостопия, в первую очередь подбираются стельки-супинаторы, физические упражнения, при необходимости проводится эффективное оперативное лечение.
Хирурги Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна 17-летней Нелле с врожденной дисплазией тазобедренного сустава поставили эндопротез - девушке удлинили ногу на 8 сантиметров.
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