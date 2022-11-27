Этот факт будет очевиден не только мне, занимающемуся более 35 лет лечением пациентов с болезнями стоп, но и любому здравомыслящему человеку. Судить о наличии деформации стопы можно не только по прямым признакам (отклонение пяток, молоткообразные пальцы стоп, «косточки»), но и по косвенным: деформированная обувь, неровно сношенные каблуки" - говорит Игорь Пахомов, заведующий отделением хирургии стопы и голеностопного сустава Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, травматолог-ортопед, д-р мед.наук.