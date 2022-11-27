Toyota врезалась в автобус у «горба Городецкого» в Новосибирске: подробности и фото

Эта серьезная авария случилась около 9 часов утра в центре Новосибирска у «горба Городецкого». Водитель иномарки разогнался и влетел в разделительное ограждение, а после его занесло в автобус.
После столкновения автомобиль загорелся. Из неё самостоятельно не могли выбраться люди – их зажало между сидениями.
«Погибли водитель и пассажир Toyota. В салоне находился ещё один человек, его госпитализировали. Никто из пассажиров автобуса не пострадал», - рассказал госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД по Новосибирску Денис Куприенко.
На месте ДТП продолжают работать специалисты. Дорожного коллапса больше не наблюдают.