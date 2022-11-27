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Toyota врезалась в автобус у «горба Городецкого» в Новосибирске: подробности и фото

Сегодня, 06:21
Фото: ГИБДД Новосибирска
В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ДТП с автобусом и "Тойотой"

Появились подробности ДТП с автобусом и Toyota в Новосибирске, где двое погибших

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ДТП, которое произошло на мосту у площади Будагова утром 27 ноября. На въезде автомобиль Toyota Camry протаранил пассажирский автобус – есть погибшие и пострадавший.

Эта серьезная авария случилась около 9 часов утра в центре Новосибирска у «горба Городецкого». Водитель иномарки разогнался и влетел в разделительное ограждение, а после его занесло в автобус.

После столкновения автомобиль загорелся. Из неё самостоятельно не могли выбраться люди – их зажало между сидениями.

Фото: ГИБДД Новосибирска
«Погибли водитель и пассажир Toyota. В салоне находился ещё один человек, его госпитализировали. Никто из пассажиров автобуса не пострадал», - рассказал госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД по Новосибирску Денис Куприенко.

На месте ДТП продолжают работать специалисты. Дорожного коллапса больше не наблюдают.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#ДТП
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