Из-за поломки автобуса туристы из Новосибирска, отдыхающие в Шерегеше, не попали вовремя домой. Связано это с поломкой автобуса.
За окном было -30 градусов и новосибирцы были вынуждены сидеть в своих домиках и ждать отъезда домой. Произошло это 27 ноября, рассказал источник Atas.info, работающий в туристической компании Max bus. Именно этой фирмы и сломался автобус.
Отметим, что всего туристов было 50. Они отдыхали несколько дней на горнолыжном курорте: катались на лыжах. По программе, попасть домой они должны были около двух часов ночи. Однако прибыли они в Новосибирск позже на четыре часа.
Напомним, что в Новосибирской области на трассах работают мобильные пункты отогрева автомобилей. На дорогах дежурят около 30 дорожников, которые готовые оперативно приехать и помочь замерзшим водителям.