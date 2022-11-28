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50 туристов не могли добраться до Новосибирска из Шерегеша в лютый мороз

Сегодня, 03:12
Фото: 1MI
Выезд отложился на несколько часов

Автобус с туристами из Новосибирска сломался в Шерегеше в 30-градусный мороз

Автобус туристической новосибирской компании сломался в 30-градусный мороз. Полсотни человек не смогли вовремя добраться до дома. Информацию подтвердил источник Atas.info в турфирме.

Из-за поломки автобуса туристы из Новосибирска, отдыхающие в Шерегеше, не попали вовремя домой. Связано это с поломкой автобуса.

За окном было -30 градусов и новосибирцы были вынуждены сидеть в своих домиках и ждать отъезда домой. Произошло это 27 ноября, рассказал источник Atas.info, работающий в туристической компании Max bus. Именно этой фирмы и сломался автобус.

Отметим, что всего туристов было 50. Они отдыхали несколько дней на горнолыжном курорте: катались на лыжах. По программе, попасть домой они должны были около двух часов ночи. Однако прибыли они в Новосибирск позже на четыре часа.

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Напомним, что в Новосибирской области на трассах работают мобильные пункты отогрева автомобилей. На дорогах дежурят около 30 дорожников, которые готовые оперативно приехать и помочь замерзшим водителям.  

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Мороз
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